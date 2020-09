Die erfolgreiche Action-Adventure-Reihe Uncharted von Naughty Dog exklusiv für die PlayStation erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit.

Gerade entsteht eine erste Hollywood-Verfilmung der erfolgreichen Spielreihe mit Spider-Man-Darsteller Tom Holland als junger Abenteurer Nathan Drake. Währenddessen lässt eine Fortsetzung der Spielreihe nach dem zuletzt veröffentlichten Uncharted 4: A Thief’s End und dem Ableger Uncharted: The Lost Legacy aus dem Jahr 2017 auf sich warten.

Inzwischen kündigt sich mit der PS5 eine neue Next-Gen-Konsole an, die für ein mögliches Uncharted 5 neue und ungeahnte Möglichkeiten des Spielerlebens bieten dürfte. Das Studio hält sich jedoch mit einer Ankündigung eines weiteren Teils der Reihe noch zurück.

Uncharted-Ableger Sully geplant?

Nun kursieren erste Gerüchte über einen möglichen neuen Ableger des Spielehits. Laut einem anonymen User im 4Chan-Forum (via Reddit) entwickelt Naughty Dogs angeblich ein neues Spiel der Reihe.

Jedoch handelt der Titel nicht etwa von Nathan Drake, sondern stellt seinen Mentor und Publikumsliebling Victor „Sully“ Sullivan in den Mittelpunkt. Demnach soll der Titel des Spiels Sully lauten und sich bereits in einem recht fortgeschrittenen Stadium befinden. Geplant ist angeblich ein Release frühestens Ende 2021, eher Anfang 2022.

Für die Umsetzung sei auch nicht das The Last of Us 2-Studio Naughty Dog primär verantwortlich, vielmehr wird ein neues Studio das Spiel mitentwickeln, das laut der anonymen Quelle auch weitere Sony-Brands wie Sucker Punch unterstützt. Der User selbst, der die noch unbestätigte Neuigkeit verbreitet, soll nach eigenen Angaben für Sucker Punch und eben an diesem neuen Uncharted-Ableger arbeiten.

Das Gerücht ist jedoch mit äußerster Vorsicht zu behandeln, denn bislang konnten die Informationen von offizieller Seite her noch nicht bestätigt werden. Ob tatsächlich etwas an dem neuen Sully-Spiel dran ist, bleibt abzuwarten.

Derweil dürfen wir uns auf ein erstes Kinoabenteuer über die Anfänge des noch jungen Nathan Drake freuen. Sein Mentor Sully wird übrigens von Action-Star Mark Wahlberg dargestellt. Die Filmarbeiten finden auch in Deutschland statt. Kinostart ist für Sommer 2021 geplant.