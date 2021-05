Die Streaming-Plattform Twitch hatte in den vergangenen Wochen viel Ärger mit den umstrittenen „Hot-Tub-Streams“ der Twitch-Community. Viele User haben sich gefragt, warum der Anbieter solche Inhalte überhaupt zulässt. Zwischenzeitlich hatte Twitch reagiert und etwa Streamer wie ExoHydraX von der Plattform gebannt oder Kaitlyn „Amouranth“ Siragusa die Werbeeinnahmen gestrichen – was für erneuten Ärger sorgte.

Twitch-Streamerin Amouranth wegen „Hot Tub“-Streams von Werbeeinnahmen ausgeschlossen

Twitch: Hot-Tub-Streamer bekommen eigene Kategorie

Da man bei dem zu Amazon gehörenden Anbieter mit Millionen Nutzern täglich nicht auf die hohen Zugriffszahlen der User verzichten möchte, kündigte Twitch vor wenigen Tagen eine neue Kategorie an: „Pools, Hot-Tubs and Beaches“. Hier finden sich alle Hot-Tub-Plantscher wieder, schließlich bringen die Videos viel Aufmerksamkeit und jede Menge Geld für die Streaming-Plattform.

Inzwischen hat sich Twitch im eigenen Blog an die Öffentlichkeit gewendet und die neue Kategorie vorgestellt: Demnach soll „Pools, Hot-Tubs and Beaches“ Streamern weiterhin die Möglichkeit geben, Plantsch-Videos von ihnen selbst in knapper Bekleidung online zu stellen, während Zuschauer und Werbetreibende selbst entscheiden können, ob sie derartige Streams unterstützen möchten oder nicht.

Die Verantwortlichen von Twitch machen allerdings deutlich, dass die Einführung der neuen Kategorie keine Änderung der Nutzungsbedingungen der Plattform bedeute. Sexuelle Inhalte bleiben weiterhin verboten und Streamer müssen sich in angemessener Schwimmkleidung beim Baden zeigen.

Twitch: Hot-Tub-Streams verstoßen nicht gegen Richtlinien – Anbieter führt neue Kategorie ein

Pools, Hot-Tubs and Beaches = Parodien, Fakes und Scams

Die US-Kollegen von Kotaku haben sich die Mühe gemacht, die Inhalte der neuen Kategorie „Pools, Hot-Tubs and Beaches“ genauer unter die Lupe zu nehmen und kommen zu dem ernüchternden Ergebnis: Nur eine Handvoll aktueller Whirlpool-Streams befinden sich in der neuen Kategorie. Dafür tummeln sich dort eine Vielzahl von Parodien, Fakes und Scams.

Zu den witzigen Higlights gehört etwa Hot-Tub-Uncle-Iroh mit einem animierten Bild von Iroh aus Avatar: The Last Airbender, der in einem Whirlpool sitzt und zu entspannten Beats schwingt, untermauert von einigen seiner legendären Zeilen aus der Serie. Oder Hot-Tub-Jesus mit einem animierten Jesus, der seine Predigen aus dem Whirlpool hält.

Man kann aber auch badene Otter live im Stream erleben. Die im kanadischen Vancouver gelegene Aufzuchtstation Marine Mammal Rescue für in Not geratene Otter nutzt etwa die neue Twitch-Kategorie dafür, die tierischen Bewohner im Live-Stream in Szene zu setzen und erreicht so tausende Nutzer täglich.

Natürlich dürfen auch diverse Versionen von Hexer Geralt und sein legendäres Wannenbad aus dem Spielehit The Witcher 3, die so oder so ähnlich auch in der Witcher-Serie Einzug erhielt, nicht fehlen.