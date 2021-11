Twitch-Streamer MontanaBlack war in einem eher ungewöhnlichen Format zu Gast. Dort hat er verraten, wie viel Geld er im Monat ungefähr mit seinen Streaming-Aktivitäten verdient. Dabei wird vor allem deutlich, dass das Ganze sehr starken Schwankungen unterliegt. Nichtsdestotrotz machen ihn seine Fans weiterhin jeden Monat ein ordentliches Stückchen reicher.

MontanaBlack verrät, wie viel Geld er mit Twitch, YouTube & Co im Monat macht

MontanaBlack im Fernsehen? Normalerweise gibt der Twitch-Star und Streamer MontanaBlack eher keine TV-Interviews. Dementsprechend gilt sein SternTV-Auftritt fast schon als legendäre Ausnahme. Aber für den Sky Sport-Moderator Riccardo Basile lässt Montana Black sich überreden und nimmt am Format „Meine Geschichte“ teil, wo er eine halbe Stunde lang aus dem Nähkästchen plaudert.

Wie viel Geld verdient MontanaBlack? Nicht erst seit dem Twitch-Hack fragen sich die MontanaBlack-Fans, wie viel Geld der Streamer wohl verdient. Jetzt verrät er es, oder zumindest gibt er einen groben Rahmen an, in dem sich die monatlichen Einnahmen wohl immer ungefähr bewegen.

„Jeder Monat ist unterschiedlich. Da gibt es keine Faustformel. Kann ein guter Monat mit 200.000 Euro sein, kann ein schlechter Monat mit 50.000 Euro sein. Aber sehr gutes Geld.“

Das dürfte hinkommen: MontanaBlack hat in der Vergangenheit bereits mehrfach über seine YouTube-Einnahmen gesprochen. Außerdem wissen wir seit dem Twitch-Hack ungefähr, was der Streamer direkt von Twitch ausgezahlt bekommt. Zusätzlich verdient er auch an Werbedeals.

MontanaBlack ist umstritten: MontanaBlack gehört zwar zu den erfolgreichsten Streamern Deutschlands und sogar der Welt, aber es gibt auch diverse Skandale um den Twitch-Star. Er ist beispielhalber immer wieder äußerst negativ mit sexistischen Aussagen aufgefallen und ihm werden außerdem Verbindungen in die Nazi-Szene nachgesagt.

