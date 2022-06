Twitch hat einen neuen Rekord: Streamer ibai schaffte es mit seinem Box-Event, gleichzeitig 3,3 Millionen Zuschauer*innen vor die Bildschirme zu locken. Im Schnitt waren es während „La Velada Del Año II“ auch schon beachtliche 2,4 Millionen Menschen. Insgesamt sollen 8,8 Millionen Personen zugesehen haben. Davon können Streamer aus Deutschland nur träumen.

Twitch-Stream von ibai mit massivem Zuschauerrekord

Darum geht’s: Auf Twitch dreht sich alles um Viewer und Abos, sogenannte Subscriptions beziehungsweise kurz Subs. Von all dem hat der aus Spanien stammende Twitch-Streamer ibai mehr als genug. Seit seinem Box-Event „La Velada Del Año II“ mehr denn je und deutlich mehr als zuvor. ibai hat damit einen neuen Rekord aufgestellt, und zwar weltweit.

Über 3,3 Millionen Viewer: Während des über fünf Stunden langen Box-Events von Twitch-Streamer ibai wurde ein beachtlicher Rekord aufgestellt. So viele Menschen gleichzeitig haben noch nie bei einem Twitch-Stream zugesehen. Insgesamt waren es zum Zeitpunkt mit den meisten Viewern über 3,3 Millionen, durchschnittlich haben 2,4 Millionen zugesehen. Insgesamt waren es sogar 8,8 Millionen verschiedene Menschen, die sich das Spektakel angesehen haben, wenn auch nicht gleichzeitig.

Was war zu sehen? „La Velada Del Año II“ lässt sich grob mit „ Die Nacht des Jahres 2“ übersetzen. Das Event fand am 25. Juni statt und war im Grunde genommen ein Boxturnier, allerdings mit vielen anderen bekannten Online-Stars aus dem spanischsprachigen Raum wie Spursito. Zwischendurch wurden auch noch einige kleinere Konzerte veranstaltet. Die Fortsetzung hat sich gelohnt und nicht nur den ersten Teil des Events in den Schatten gestellt, sondern auch sämtliche anderen Twitch-Streams, die bisher abgehalten wurden.

Vor gar nicht allzu langer Zeit (aka 2021) war ibai noch nicht so erfolgreich, wie er es jetzt ist. Damals hat er den zehnten Platz der bekanntesten Streamer auf Twitch belegt. Aktuell ist er dort die Nummer eins. Das dürfte unter anderem auch daran liegen, dass beispielsweise in Brasilien und vielen anderen spanisch- oder portugiesisch-sprachigen Ländern das Streaming-Business boomt.

45.00 Subs und viel Geld: Während des Rekord-Streams konnte ibai aber nicht nur viele Zuschauer*innen dazu bringen, über Twitch zuzusehen, sondern er außerdem sehr viele Subscriber hinzugewonnen. Die bringen bares Geld: Die 45.000 Subs müssten dem Twitch-Streamer ibai zwischen 110.000 und 160.000 US-Dollar eingebracht haben. Was 104.941 bis 152.641 Euro entsprechen würde.

