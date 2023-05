Titanfall 3 gehört zu den Spielen, mit denen Entwicklerstudio Respawn Entertainment („Apex Legends“) einige Menschen wirklich glücklich machen könnte. Aktuell sieht es zwar nicht gerade danach aus, als würde „Titanfall 3“ irgendwann wirklich kommen, aber immerhin gibt es eine Aussage von Studio-Chef Vince Zampella, die Hoffnung machen könnte.

Titanfall 3: So steht es um eine Fortsetzung

Darum geht’s: Titanfall kam bei vielen Spieler*innen sehr gut an, aber es fehlte dem Titel unter anderem an einer Singleplayer-Kampagne. „Titanfall 2“ brachte dann eine der besten Story-Kampagnen mit, die es je in einem First Person-Shooter gab, wurde aber genau zwischen „Battlefield“ und „Call of Duty“ veröffentlicht.

Nichtsdestotrotz gibt es einen harten Kern der Fanbase, die Titanfall 2 immer noch die Treue hält. Einfach deshalb, weil es immer noch nichts Vergleichbares gibt, das ähnlich gut ist. Auch Apex Legends hilft da nicht, obwohl es immerhin im selben Universum angesiedelt und extrem erfolgreich ist.

Was ist mit Titanfall 3? Das ist die Frage! Seit Jahren gibt es immer wieder Gerüchte und Spekulationen sowie kleine Teaser-Aussagen, aber auch immer wieder Enttäuschungen. So ähnlich verhält es sich mit den neuesten Aussagen des Respawn Entertainment-Chefs, die sowohl positiv als auch negativ interpretiert werden können.

Die gute Nachricht zuerst: Vince Zampella würde es laut eigener Aussage „lieben“, ein neues Titanfall-Spiel auf den Markt zu bringen. Offenbar sieht er immer noch großes Potential in der Marke und betont gleichzeitig, dass bei so einem beliebten Franchise wie „Titanfall“ alles stimmen müsste, vor allem auch der Zeitpunkt.

Das klingt soweit erst einmal so, als bestünde zumindest noch die Chance, dass irgendwann ein „Titanfall 3“ kommt. Und wenn, dann könnte es sogar richtig gut werden. Aber:

Die schlechte Nachricht: Gleichzeitig erklärt Respawns Vince Zampella, dass aktuell nichts Derartiges in der Entwicklung sei. Das Studio arbeite momentan nicht an einem neuen Teil der „Titanfall“-Reihe und es gebe auch keine genauen Pläne für eine Fortsetzung.

Dementsprechend solltet ihr euch wohl leider auch keine allzu großen Hoffnungen machen. Momentan feiert Respawn mit der Star Wars Jedi-Reihe und „Apex Legends“ genug Erfolge. Außerdem soll ein kleines internes Team parallel dazu an einer komplett neuen Marke arbeiten.

Wie denkt ihr über ein Titanfall 3? Habt ihr noch Hoffnung, oder sie bereits aufgegeben? Schreibt es uns in die Kommentare.