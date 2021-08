Okay, wir haben euch gewarnt: Diese Statue, die offenbar als Werbung für das erste The Witcher-Spiel in Auftrag gegeben worden sein soll, könnte euch den einen oder anderen Albtraum bescheren. Geralt von Riva sieht in dieser Form in erster Linie kurios und irgendwie falsch aus.

The Witcher: Geralt-Statue sieht albtraumhaft aus

Laut einem Redditor hat CD Projekt RED eine ganz besondere Statue in Auftrag gegeben, um das erste „The Witcher“-Spiel zu bewerben. Zur Erinnerung: Das ist mittlerweile schon ganz schön lange her und war deutlich vor dem überragenden wie durchschlagenden Erfolg des Franchises auf Videospiel- und Netflix-Ebene. Die Bücher gab es zwar schon, aber das war es im Grunde genommen.

So sieht sie aus: Haltet euch fest, ihr wurdet vorgewarnt. Aber hier könnt ihr euch die wohl übelste Geralt-Statue anschauen, die ihr je gesehen habt. Die Haare, das Kinn, der Look, der Teint und auch die Körperhaltung und die Schuhe – hier stimmt einfach alles. Also zumindest dann, wenn ihr Angst und schlechte Träume bekommen wollt.

© reddit/u mrcaptainhindsight

Der Gesichtsausdruck, die Klamotten und die Ausrüstung sprechen eigentlich schon für sich. Aber so richtig abgerundet wird das Gesamtpaket hier vor allem durch die irgendwie völlig außer Kontrolle geratenen Proportionen. Müssten die Füße nicht eigentlich deutlich größer sein, wenn wir uns den Rest des Körpers ansehen? Und was ist mit den Armen los?

Wie dem auch sei: Selbstverständlich sieht der Geralt in den Original-„The Witcher“-Büchern ausdrücklich hässlich aus. Auch das hier offenbar beworbene erste Spiel orientiert sich sehr viel näher an der Vorlage, als es später der Fall war. „The Witcher 3“ und die Netflix-Serie haben bereits einen regelrechten Schönling als Hexer, aber dieser hier wirkt in etwa so, wie ihn sich Autor Andrzej Sapkowski wohl ungefähr vorgestellt haben dürfte.

