Netflix baut sein neues The Witcher-Universum weiter aus und entwickelt derzeit eine Prequel-Serie namens Blood Origin. Die neue Serie spielt rund 1200 Jahre vor den Ereignissen der Witcher-Serie mit Henry Cavill als Geralt von Riva und behandelt die Welt der Elfen.

Inzwischen hat die Suche nach der Besetzung begonnen und wenn man den Gerüchten Glauben schenken mag, steht bereits der Hauptdarsteller so gut wie fest: Denn wie die stets gut informierten Kollegen des US-Magazins We Got This Covered erfahren haben möchten, ist Game of Thrones– und Aquaman-Star Jason Momoa für die Hauptrolle in „The Witcher: Blood Origin“ im Gespräch.

Angeblich laufen derzeit noch die Verhandlungen zwischen dem Studio und dem Schauspieler. Auch wenn inzwischen verschiedene Quellen davon berichten, wurde die Besetzung noch nicht offiziell bestätigt. Auch ist noch völlig unklar, für welche Rolle genau er in Frage käme. Vielleicht ist auch einer der ersten Hexer überhaupt.

Worum geht es in The Witcher Blood Origin?

Die Prequel-Serie „Blood Origin“ von „The Witcher“-Showrunnerin Lauren S. Hissrich und Declan de Barra erzählt von der bis dahin noch wenig bekannten Hintergrundgeschichte der Elfen.

Wir erfahren demnach mehr, wie einst die Welt der Elfen aussah und wie es zum Ende ihrer Zivilisation kam, als Monster und Menschen den Kontinent Stück für Stück für sich beanspruchten. Mit der Ausbildung der ersten Hexer wurden die einst so unantastbaren und unsterblichen Elfen in Armut, Verzweiflung, Tod und Ausgrenzung gestürzt. Nur wenige konnten überleben und müssen sich seitdem versteckt halten, um nicht getötet zu werden. Zu den gefallenen Elfen gehört etwa auch Filavandrel aus der Hauptserie, dargestellt von Daniel Olbrychski.

In der Buchvorlage des polnischen Autors Andrzej Sapkowski sind nur wenige Informationen zum Sturz der Elfenwelt vorhanden. Damit die Serie und Erweiterung der Witcher-Welt jedoch im Sinne Sapkowskis bleibt, wurde der Autor als begleitender Berater engagiert, der sich begeistert zeigt:

„Es ist aufregend, dass sich die Welt von Witcher – wie von Anfang an geplant – erweitert. Ich hoffe, es wird mehr Fans in die Welt meiner Bücher bringen.“ Andrzej Sapkowski

The Witcher – Staffel 2 in Arbeit

Netflix möchte sobald es geht mit der Produktion der Prequel-Serie „The Witcher: Blood Origin“ beginnen. Ein Release-Termin steht noch nicht fest, doch im Hinblick auf den Beginn des Castings dürfte die Serie nicht vor 2021 oder 2022 an den Start gehen.

Inzwischen wird an der 2. Staffel von „The Witcher“ gearbeitet. Hinzu kommt der zuvor angekündigte Animefilm Nightmare of the Wolf, der noch vor Staffel 2 gezeigt werden soll. Bis dahin kann man das kürzlich veröffentlichte und sehsnwerte Making-of von The Witcher auf Netflix anschauen. Einen Trailer dazu gibt es hier: