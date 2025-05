The Last of Us Staffel 3 – Der Rat King bringt Schrecken und Spannung zurück

In der Welt von „The Last of Us“ gibt es viele ikonische Momente, die sich ins Gedächtnis der Spieler gebrannt haben. Eine dieser Szenen scheint nun ihren Weg in die dritte Staffel der HBO-Serie zu finden. Die Macher der Serie haben angedeutet, dass die kommende Staffel einen der erschreckendsten Momente aus dem Videospiel adaptieren wird: den Auftritt des sogenannten „Rat Kings“. Dieses Monster, eine groteske Ansammlung von Infizierten, stellt eine der größten Herausforderungen für die Spieler im zweiten Teil des Spiels dar.

Die zweite Staffel der Serie nähert sich ihrem Finale, und während die erste Staffel das erste Spiel treu nacherzählte, deckt die aktuelle Staffel nur etwa die Hälfte des zweiten Spiels ab. Fans müssen sich also gedulden, um die vollständige Geschichte zu erleben. Dennoch sorgt die Aussicht auf die dritte Staffel bereits jetzt für Spannung, da die Produzenten Craig Mazin und Neil Druckmann im offiziellen Podcast zur Serie einige interessante Hinweise gegeben haben.

Der Aufbau zur dritten Staffel

Welche Hinweise gibt es auf den „Rat King“? In einer der jüngsten Episoden verfolgt Ellie die Figur Nora durch ein altes Krankenhaus. Dabei wird deutlich, dass es im Keller des Gebäudes zu einer Kontaminationskatastrophe gekommen ist, wodurch Sporen freigesetzt wurden. Diese Sporen, die im ersten Spiel eine zentrale Rolle spielten, waren in der Serie bislang ausgespart worden.

Die Andeutungen im Podcast gehen noch weiter. „Es gibt hier die Einführung eines Konzepts“, sagte Craig Mazin. „Das Konzept ist, dass es unter diesem Gebäude Tiefe gibt. Und wir wissen jetzt, dass es auf B2 Schrecken gibt. Wenn wir sie noch nicht gesehen haben, verstehen wir, dass sie da sind. Aber niemand weiß, was auf B3 ist. Ich lasse das einfach mal so stehen.“ Neil Druckmann fügte scherzend hinzu: „Ich denke, einige Leute, die das Spiel gespielt haben, könnten es wissen.“

Erwartungen an die kommende Staffel

Was bedeutet das für die Serie? Die Erwähnungen über das Krankenhaus deuten darauf hin, dass Ellie nicht die erste Person ist, die durch die unteren Ebenen des Gebäudes streift. Die gezeigte, leicht geöffnete Aufzugstür könnte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass dieser Ort in der kommenden Staffel von Bedeutung sein wird. Mazin deutete an, dass dieser Aufzug in einer zukünftigen Staffel möglicherweise eine Rolle spielen könnte.

Die Fans dürfen also gespannt sein, wie die Serie den „Rat King“ umsetzen wird. Diese Kreatur ist nicht nur visuell beeindruckend, sondern auch eine der anspruchsvollsten Herausforderungen im Spiel. Die Kombination aus Spannung und Horror, die der „Rat King“ mit sich bringt, könnte einen der Höhepunkte der dritten Staffel darstellen.

Ein Blick in die Zukunft

Wie könnte die dritte Staffel aussehen? Die dritte Staffel wird sich wahrscheinlich weiterhin eng an die Vorlage des Spiels halten, jedoch mit der einen oder anderen Überraschung, die speziell für das Fernsehformat angepasst ist. Die bisherigen Staffeln haben gezeigt, dass die Serie das Potenzial hat, die intensive und emotionale Erzählweise des Spiels erfolgreich in eine packende TV-Erfahrung zu übersetzen.

Jetzt liegt es an euch: Freut ihr euch darauf, den „Rat King“ in der dritten Staffel von „The Last of Us“ zu sehen? Teilt eure Gedanken und Theorien mit uns in den Kommentaren!