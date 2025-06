The Last of Us Staffel 2 – Welche Story-Elemente fehlen in der Serie?

Die zweite Staffel der beliebten Serie The Last of Us hat mit ihrer Adaption des gleichnamigen Videospiels hohe Erwartungen geweckt. Die erste Staffel konnte die Geschichte des Spiels nahezu vollständig umsetzen, doch bei der zweiten Staffel, die auf dem komplexeren The Last of Us Part II basiert, mussten einige Handlungsstränge weichen. Trotz der geplanten mindestens zwei Staffeln für die Umsetzung der gesamten Geschichte, blieben einige bemerkenswerte Storylines aus dem Spiel unberücksichtigt.

Abby und ihre Crew: Ein unvollständiges Team

Warum fehlen einige Mitglieder von Abbys Crew? In der zweiten Staffel wird Abbys Crew in Jackson Hole eingeführt, um Rache an Joel zu nehmen. Doch einige ihrer Kameraden, wie Jordan, Leah und Nick, fehlen komplett. Möglicherweise sind diese Charaktere für Staffel 3 vorgesehen, doch in Seattle werden sie nicht erwähnt, was den Eindruck erweckt, als hätten sie den Sprung in die Serie nicht geschafft.

Die ungenutzte Spannung zwischen Abby und Owen

Was wurde zwischen Abby und Owen geändert? Im Spiel erfährt Abby, dass Mel, die Freundin von Owen, schwanger ist, was zu einer spannungsgeladenen und unvorhersehbaren Begegnung mit Joel führt. In der Serie fehlt diese Enthüllung, und Abby verlässt die Gruppe lediglich für eine Patrouille, ohne von Mels Schwangerschaft zu erfahren.

Maria bleibt unverändert in ihrer Meinung

Wie reagiert Maria auf Joels Tod? Im Gegensatz zur Spielvorlage zeigt sich Maria in der Serie weniger bereit, Ellie und Dina in ihrem Vorhaben zu unterstützen, Rache an Joels Mördern zu nehmen. Im Spiel gibt sie schließlich ihren Segen, während sie in der Serie von der Gemeinschaft zurückgehalten wird.

Kein Stopp an der Synagoge für Ellie und Dina

Welche Einblicke fehlen durch den weggelassenen Synagogenbesuch? Im Spiel machen Ellie und Dina Halt an einer Synagoge, was Dina die Gelegenheit gibt, über ihre Familiengeschichte und ihre jüdischen Wurzeln zu sprechen. Diese Szene wird in der Serie nicht gezeigt, wodurch wertvolle Hintergrundinformationen über Dina verloren gehen.

Tommy ohne Spuren

Welche Spuren fehlen in Tommys Storyline? Anders als im Spiel, hinterlässt Tommy in der Serie keine Hinweise auf seinem Weg nach Seattle. Im Spiel helfen seine Spuren Ellie bei der Verfolgung, während sie in der Serie lediglich über das Radio von seinen Aktionen erfährt.

Boris bleibt unentdeckt

Warum fehlt Boris in der Serie? Im Spiel stößt Ellie auf die Geschichte von Boris, einem Charakter, der sich gegen die brutalen Methoden der WLF wehrte. Diese Hintergrundgeschichte wird in der Serie nicht aufgegriffen, da Ellie erst später nach Tommy sucht und keine Zeit bleibt, Boris‘ Geschichte zu erzählen.

Kein Kampf gegen den Bloater für Ellie

Warum kämpft Ellie nicht gegen Infizierte in der Serie? Während Ellie im Spiel gegen einen Bloater in einer Spielhalle kämpfen muss, verzichtet die Serie auf diesen Kampf und zeigt stattdessen, wie Ellie von Seraphiten gefangen wird, bevor sie das Aquarium erreicht.

