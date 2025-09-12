Technik-Ärger bei Borderlands 4 – Gearbox klärt Datenschutz-Bedenken auf

Borderlands 4 hat bei seinem Start auf Steam für Aufregung gesorgt, vor allem wegen Leistungs- und Absturzproblemen. Während Gearbox bisher keine offizielle Stellungnahme zu den technischen Schwierigkeiten abgegeben hat, hat das Unternehmen auf Bedenken hinsichtlich der Nutzungsbedingungen des Spiels reagiert. Einige Benutzerbewertungen hatten sich über mögliche Datenschutzprobleme beschwert, die durch Änderungen in den Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen (EULAs) von Borderlands 4 entstanden sein könnten.

Frühere Borderlands-Spiele wurden aufgrund solcher Änderungen mit negativen Bewertungen bombardiert. Es gab Behauptungen, dass Take-Two, der Mutterkonzern von Gearbox, plant, ein Kernel-Level-Anti-Cheat-System zu implementieren, das zur Sammlung persönlicher Informationen verwendet werden könnte. Gearbox hat jedoch klargestellt, dass Take-Two kein Spyware in seinen Spielen einsetzt.

Gearbox klärt über Nutzungsbedingungen auf

Was sagt Gearbox zu den Datenschutzbedenken? Gearbox erklärte, dass die Datenschutzrichtlinie von Take-Two für alle Labels, Studios, Spiele und Dienste gilt. Diese Richtlinie beschreibt die möglichen Datenerhebungsaktivitäten, bedeutet jedoch nicht, dass jede Möglichkeit tatsächlich in jedem Spiel oder Dienst genutzt wird. Take-Two listet diese Punkte auf, um den Spielern Transparenz zu bieten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen.

Der Zweck der Datenerhebung bestehe darin, den Spielern Dienste bereitzustellen, einschließlich des Schutzes der Spielumgebung und der Spielerfahrung. Dies umfasst die Gewährleistung der Kompatibilität und das Angebot von Personalisierungsoptionen, beispielsweise bei der Anzeige von Benutzernamen.

Was bedeutet das für Modding-Communitys?

Wie wirkt sich die TOS-Änderung auf Modder aus? Die neuen Nutzungsbedingungen verbieten missbräuchliche Mods, jedoch nicht Mods, die ausschließlich im Einzelspielermodus genutzt werden, nicht-kommerziell sind und die geistigen Eigentumsrechte beachten. Diese klare Abgrenzung sollte Modding-Communitys beruhigen, die sich Sorgen um mögliche Einschränkungen gemacht haben.

Diese Erklärung ähnelt stark einer früheren Stellungnahme in den Diskussionsforen älterer Borderlands-Spiele. Gearbox betonte, dass es nichts Neues zu ändern gibt und dass die Spieler sich der Bedingungen bewusst sein sollten, denen sie zustimmen.

Ein Blick in die Zukunft von Borderlands 4

Welche neuen Features bietet Borderlands 4? Borderlands 4 verspricht ein nahtloses Spielerlebnis ohne Ladebildschirme. Neue Fahrzeuge und Traversal-Werkzeuge wie ein Greifhaken werden eingeführt. Das Spiel bietet die Möglichkeit, solo oder kooperativ mit bis zu drei anderen Spielern zu spielen und soll das größte und offenste Spiel der Borderlands-Serie sein.

Die Handlung spielt auf dem Planeten Kairos, wo du als Vault Hunter gegen den diktatorischen Timekeeper und seine Armee synthetischer Anhänger kämpfen musst. Die Suche nach geheimen Alien-Schätzen führt dich in ein Abenteuer voller neuer Herausforderungen und Entdeckungen.

Verfügbarkeit und Reaktionen

Wann erscheint Borderlands 4 und wie sind die ersten Reaktionen? Borderlands 4 wurde am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S veröffentlicht und wird am 3. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Die ersten Kritiken sind überwiegend positiv, auch wenn technische Startprobleme einige Spieler verärgert haben.

Wie stehst du zu den Nutzungsbedingungen von Borderlands 4? Teile deine Meinung und Erfahrung in den Kommentaren!