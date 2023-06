Kada’unar-Schrein: Die Herausforderung Wasserwege in Zelda Tears of the Kingdom lösen

Nicht nur in den felsigen Regionen, den weiten Graslandschaften und in anderen markanten Regionen von Hyrule lassen sich Schreine finden, sondern auch in luftigen Höhen. Wie beispielsweise den Kada’unar-Schrein, der sich im Eldin-Luftraum befindet und Link mit dem Rätsel Wasserwege testet. Wie ihr das löst, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Das Rätsel Wasserwege im Kada’unar-Schrein lösen

Direkt über dem Turm in der Schlucht von Eldin, welcher nordöstlich von Inneres Hyrule steht, befindet sich das Archipel von Süd-Eldin, auf welchem ihr nicht nur einen sehr nützlichen Kapselspender (Rad, Hydrant, Ersatzbatterie, Ventilator) befindet, sondern auch der Kada’unar-Schrein und seine Herausforderung Wasserwege.

Um diesen Ort erreichen zu können, müsst ihr nichts weiter tun als den Turm zu aktivieren. Wie ihr das schafft, verraten wir euch in unserem Guide Turm in der Schlucht von Eldin freischalten – Zelda: Tears of the Kingdom. Habt ihr euch in die Luft schleudern lassen, müsst ihr auf einer der vielen kleinen Plattformen landen, auf welchen sich eine Konstruktion mit Ballon-Bauteilen befindet.

Aktiviert den Flammenwerfer und dank des Ballons fliegt die ganze Plattform samt Link nach oben. Haltet dieses Aufsteigen solange aufrecht, bis ihr hoch genug seid, um abzuspringen und die Insel mit dem Schrein anzusteuern, wo ihr diesen nur noch aktivieren und schließlich betreten müsst, um mit der Herausforderung zu beginnen.

Lasst euch vom Turm in der Schlucht von Eldin nach oben schleudern. © Nintendo Gleitet zu der nahen Insel oder fliegt mit einer Ballon-Plattform dort hoch. © Nintendo

Kada’unar-Schrein – Erster Raum

Der erste Raum begrüßt euch bereits recht unfreundlich mit einem kleinen Fluss aus Lava, den ihr nun überqueren sollt. Da Link sehr schnell sehr hohen Schaden einstecken muss, sobald er den feurigen Teppich betritt, ist einfach auf die andere Seite laufen keine Option und um darüber hinweg zu springen ist der Lavafluss leider zu breit.

Zu eurem Glück gibt es direkt vor dem Fluss aber das Sonau-Bauteil Hydrant, welches nach seiner Aktivierung beständig Wasser speit. Gebt dem Hydranten entsprechend mal einen kleinen Klaps mit eurer Waffe und hebt ihn dann via Ultra-Hand auf. Dreht das Wasser speiende Ding in Laufrichtung und bewegt euch auf den Lavafluss zu.

Wie ihr schnell erkennen werdet, bildet sich dort, wo das Wasser lang genug auf die Lava rieselt, eine feste Lavascholle, die Link betreten kann. Von dieser Platte aus erschafft ihr die nächste Platte und so weiter und so fort, bis ihr schließlich die andere Seite erreicht habt und mit beiden Füßen fest auf sicherem Boden steht. Raum #1 wäre damit schon mal abgeschlossen.

Der Hydrant erschafft feste und dauerhafte Platten. © Nintendo

Kada’unar-Schrein – Zweiter Raum

Im zweiten Bereich werdet ihr auf der linken Seite schnell die Truhe sehen, die etwas erhöht hinter einer weiteren Lavaansammlung steht. Und ihr wollt diese Truhe erreichen, denn sie enthält Mächtiger Konstruktbogen mit Angriffskraft +4. Doch um die Truhe zu erreichen müsst ihr ein wenig anders vorgehen als eben gerade.

Schnappt euch wieder den Hydranten, der nach etwaigen Unfällen wieder an seiner ursprünglichen Position auftaucht, und erschafft mit seiner Hilfe wie gewohnt einen Pfad zur Truhe. Um diese nun aber erreichen zu können, müsst ihr noch mehr Schollen aus Lava erschaffen und mit eurer Ultra-Hand stapeln beziehungsweise eine Rampe zur Truhe bauen.

Nun müsst ihr auf der gegenüberliegenden Seite nur noch die brüchige Steinwand einreißen. Sollte euch dafür die notwendige Waffe fehlen, könnt ihr direkt neben der Wand den rostigen Zweihänder einsammeln. Kombiniert diesen nun via Synthese mit einer der Lavaschollen und ihr habt eine Waffe, die aus der brüchigen Wand schnell Schutt macht.

Baut euch eine Rampe zur Truhe. © Nintendo Nutzt Synthese und eine selbst erschaffene Scholle für die Wand. © Nintendo

Kada’unar-Schrein – Dritter Raum

Im letzten Bereich des Kada’unar-Schrein erwartet euch wieder ein Fluss aus Lava, doch dieses Mal ist dieser in Bewegung. Und zwar in die Falsche, die Lava zieht nämlich vom Endpunkt des Schreins weg und somit ist es schwieriger, die Hydranten zu nutzen, um hier einen Lösungsweg zu schaffen. Doch mit einem kleinen Trick geht es trotzdem.

Aktiviert einen oder bei Bedarf gerne auch beide Hydranten und stellt diese dann so auf den Übergang, dass sie im Dauertakt Lavaschollen erschaffen, die unter euch davon gespült werden. So erschafft ihr eine ganze Reihe an Schollen, die euch auf diese Weise zwar nicht viel nutzen, sich aber stauen können. Und genau das wollt ihr.

Aktiviert nun eure Zeitumkehr auf eine der ersten Schollen, also auf eine solche, die bereits weit davon getrieben wurde. Fährt diese nun zu ihrem Ausgangspunkt zurück, schiebt sie alle Nachzügler weiter nach hinten und erschafft so einen sicheren Pfad für Link, der nun nur noch zum Ende des Schreins laufen und sich das Segenslicht abholen muss.

Platziert die Hydranten und lasst sie Schollen erschaffen. © Nintendo Nutzt Zeitumkehr, damit die Schollen einen sicheren Weg bilden. © Nintendo