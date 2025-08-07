Superman überholt Jurassic World und wird 2025 zur Top-Comicverfilmung in den USA

Die jüngste Verfilmung der Superman-Geschichte hat einen weiteren Meilenstein an den Kinokassen erreicht. Mit einem Einspielergebnis von 320,3 Millionen Euro in den USA überholt Superman knapp den aktuellen inländischen Umsatz von Jurassic World Rebirth, der bei 320,2 Millionen Euro liegt. Damit ist Superman nun der dritthöchste Umsatzfilm des Jahres in den USA, gleich hinter der Live-Action-Verfilmung von Lilo & Stitch und A Minecraft Movie. Gleichzeitig ist es die umsatzstärkste Comicbuch-Adaption des Jahres 2025.

Wie schlägt sich Superman im Vergleich zu anderen Comicverfilmungen?

Warum ist Superman die erfolgreichste Comicbuch-Adaption des Jahres? Mit einem Umsatz von 320,3 Millionen Euro hat Superman bereits Captain America: Brave New World und Thunderbolts überholt. Auch The Fantastic Four: First Steps liegt mit 208 Millionen Euro weit hinter Superman. Trotz des schwächeren internationalen Abschneidens hat Superman national die Erwartungen übertroffen, was durch die positiven Kritiken auf Rotten Tomatoes weiter unterstützt wird.

Wie unterscheidet sich der internationale Erfolg? Während Jurassic World Rebirth international stärker abschneidet und weltweit 769,5 Millionen Euro eingenommen hat, liegt Superman mit 559,3 Millionen Euro deutlich dahinter. Dennoch bleibt der heimische Markt für Superman der entscheidende Erfolgsfaktor.

Wird Superman seine Position halten können?

Was bedeutet der digitale Vertrieb für Jurassic World Rebirth? Jurassic World Rebirth ist mittlerweile auf digitalen Plattformen wie Amazon und Apple verfügbar, was den Kinobesuch weniger attraktiv machen könnte. Superman hingegen ist weiterhin nur im Kino zu sehen. Dies könnte Superman einen Vorteil in den Kinokassen verschaffen, während Rebirth durch den digitalen Vertrieb an Schwung verliert.

Welche zukünftigen Herausforderungen stehen Superman bevor? Um sowohl Lilo & Stitch als auch A Minecraft Movie zu überholen, muss Superman weiterhin stark performen. Mit neuen Veröffentlichungen im August, die starke Debüts erwarten lassen, könnte Superman jedoch für den Moment auf dem dritten Platz der inländischen Charts bleiben. Große Titel wie Avatar: Fire and Ash und Zootopia 2 könnten zudem den Wettbewerb verschärfen.

Welche Rolle spielt die Kritikerbewertung?

Wie beeinflussen Kritiken den Erfolg von Superman? Superman profitierte von einer positiven Resonanz auf Rotten Tomatoes, was den Kinobesuch förderte. Im Vergleich dazu erzielte Jurassic World Rebirth trotz verbesserter Bewertungen im Vergleich zu seinen Vorgängern nur eine Bewertung von 51% und wirkt dadurch weniger anziehend auf das Publikum.

Superman zeigt, dass positive Kritiken und Mundpropaganda entscheidend für den langfristigen Erfolg an den Kinokassen sind. Diese Faktoren könnten auch zukünftig die entscheidende Rolle spielen, um gegen andere große Blockbuster zu bestehen.

