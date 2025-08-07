Jurassic World Rebirth voll Easter Eggs – Hast du sie alle entdeckt?

Mit Jurassic World Rebirth hat Regisseur Gareth Edwards eine Hommage an die Klassiker von Steven Spielberg geschaffen, die mit einer Vielzahl von Easter Eggs aufwartet. Von Anspielungen auf Jaws bis hin zu subtilen Hinweisen auf Jurassic Park, bietet der Film eine Fülle von Details, die es zu entdecken gilt.

Versteckte Jaws-Referenzen

Welche Anspielungen auf Jaws verstecken sich im Film? Eine der bemerkenswertesten Referenzen findet sich in Van Dijk’s Bar & Grill, einem Set voller Anleihen an den Film Jaws von 1975. Der Produktionsdesigner James Clyne erklärt, dass die Bar aus den Überresten eines verlassenen Cafés in Bah Gun, Thailand, gebaut wurde und unter anderem ein acht Fuß großes Mosasaurus-Kiefer sowie ein Teil des berühmten Fischerboots Orca beherbergt. Diese Details sind eine direkte Hommage an den Klassiker von Spielberg.

Im Inneren der Bar gibt es zudem ein Fußpedal, das an die Jagdszene von Quint aus Jaws erinnert. An der Wand hängt ein nummeriertes Kennzeichen aus Arizona mit der Aufschrift “AMITYISL”, eine Anspielung auf Amity Island aus dem Film. Diese subtilen Hinweise bereichern die Atmosphäre des Films und bieten Fans von Jaws einige schöne Erinnerungen.

Nostalgie für Jurassic Park

Welche Verbindungen gibt es zu Jurassic Park? Die Verbindungen zu Jurassic Park sind ebenso zahlreich. Kincaid’s Boot, die Essex, besitzt einen Anstrich, der an die ikonischen Jeep Wranglers aus dem Originalfilm erinnert. Die subtile Farbgebung des Fahrzeugs bietet eine schöne Rückkehr zu den Wurzeln der Franchise.

Ein weiteres cleveres Detail ist das T-Shirt von Isabella Delgado mit dem Aufdruck “La Vida Encuentra Su Camino”, was eine spanische Übersetzung des ikonischen Zitats „Life finds a way“ von Dr. Ian Malcolm darstellt. Diese und weitere Details, wie das Erscheinen des Klappspatens von Dr. Alan Grant, zeigen die Liebe der Filmemacher zum Originalmaterial.

Star Wars und andere Spielberg-Anspielungen

Wie wird Star Wars im Film referenziert? Neben den offensichtlichen Jurassic-Referenzen gibt es auch Anspielungen auf andere Filme von Spielberg und Edwards selbst. Ein bemerkenswerter Moment zeigt Martin Krebbs in einem Stau in Manhattan, wo der Rückspiegel eine Hommage an die T.rex-Verfolgungsjagd aus Jurassic Park darstellt. Auch die Kennzeichen der Fahrzeuge enthalten subtile Hinweise auf Werke wie Rogue One: A Star Wars Story.

Der Film wartet zudem mit versteckten Details wie einem Amity Island-Postkarte, einem gelben Regenmantel und kleinen Requisiten auf, die an Filme wie Die Goonies, Poltergeist und Zurück in die Zukunft erinnern. Diese Details zeigen die tiefen Verbindungen und den Respekt, den Edwards gegenüber den Werken von Spielberg hat.

Ein verstecktes Cameo und mehr

Gibt es ein verstecktes Cameo im Film? Ja, es gibt ein geheimes Cameo von Colin Trevorrow, dem Regisseur von Jurassic World. In einer Szene, in der Zora und Krebbs am Wasser stehen, winkt ein Mann auf einer Fähre zurück – dieser Mann ist Trevorrow selbst. Solche Überraschungen machen den Film für eingefleischte Fans besonders spannend.

Jurassic World Rebirth ist nicht nur ein Film, sondern eine Reise durch die Filmgeschichte, die mit liebevollen Details und versteckten Anspielungen gespickt ist. Hast du alle Easter Eggs entdeckt oder gibt es noch Hinweise, die dir entgangen sind? Teile deine Entdeckungen in den Kommentaren!