Jurassic World Rebirth – Neuer T-Rex kann jetzt schwimmen und hat markante Augenbrauen

In Jurassic World Rebirth wird eine Szene zum Leben erweckt, die ursprünglich in Michael Crichtons Roman Jurassic Park von 1990 enthalten war, jedoch in der Filmversion aus dem Jahr 1993 gestrichen wurde. Die Szene zeigt die Familie Delgado, die auf der Insel Ile Saint-Hubert gestrandet ist und versucht, ein Dorfkomplex zu erreichen, während sie von einem Tyrannosaurus rex auf einem Fluss verfolgt wird. Dieses Element stammt direkt aus dem Roman, in dem es Paläontologe Alan Grant ist, der mit Tim und Lex den reißenden Fluten und dem T-Rex entkommen muss.

Warum wurde die Szene aus dem Originalfilm gestrichen?

Was waren die technischen Herausforderungen? Laut Drehbuchautor David Koepp, der sowohl für Jurassic Park als auch für Jurassic World Rebirth verantwortlich war, wurde die Szene aufgrund technischer Einschränkungen mit den damaligen computergenerierten und animatronischen Dinosauriern gestrichen. Die Herausforderungen der CGI im Jahr 1992 machten es unmöglich, einen schwimmenden Dinosaurier glaubhaft darzustellen, insbesondere in Verbindung mit Wasser, das zu dieser Zeit eine komplexe Aufgabe darstellte.

Selbst mit den beeindruckenden Fortschritten in der visuellen Effektherstellung der letzten Jahrzehnte blieb die Umsetzung der T-Rex-Flussszene in Jurassic World Rebirth eine besondere Herausforderung. Der visuelle Effekte-Produzent Carlos Ciudad erklärte, dass die Dreharbeiten in Thailand, Malta und Großbritannien stattfanden, was die Nahtlosigkeit der Szene erschwerte.

Wie wurde der neue T-Rex gestaltet?

Was ist das Besondere an Ember? Seit „Rexy“, der ursprüngliche T-Rex, sich 2022 im Film Jurassic World: Dominion zur Ruhe gesetzt hat, wurde für Jurassic World Rebirth ein neuer Dinosaurier entworfen. Ember, so der Name des neu gestalteten T-Rex, wurde speziell für die Umgebung von Ile Saint-Hubert kreiert. Unter der Leitung von Regisseur Gareth Edwards passte das visuelle Effektteam das Design des Dinosauriers an, indem es ihm markante Augenbrauen und Schuppen um die Zähne verlieh, wodurch ein klassischeres Aussehen entstand.

Obwohl das Erscheinungsbild verändert wurde, blieb das markante Gebrüll des T-Rex unverändert. Der für den Ton verantwortliche Tim Nielsen betonte, dass die ikonischen Dinosaurier-Sounds beibehalten wurden, während man neue akustische Elemente hinzufügte, um den neuen Aktionen gerecht zu werden.

Welche neuen Fähigkeiten zeigt der T-Rex?

Wie wurde das Schwimmen des T-Rex umgesetzt? Eine der aufregendsten neuen Fähigkeiten des T-Rex in Jurassic World Rebirth ist das Schwimmen. Der visuelle Effekte-Spezialist David Vickery erklärte, dass es eine Menge wissenschaftlicher Überlegungen gab, wie ein T-Rex schwimmen könnte, einschließlich der Körperhaltung und der Mechanik. Der CG-Supervisor Mark Pascoe achtete besonders darauf, wie der Dinosaurier mit dem Wasser interagierte, um das richtige Gefühl für die Größe und das Gewicht des T-Rex zu vermitteln.

Vickery wies darauf hin, dass der T-Rex in Rebirth schwerer und bulliger ist, was an das Spielzeug des Bull T-Rex aus The Lost World: Jurassic Park von 1997 erinnert. Diese körperlichen Eigenschaften tragen dazu bei, die Kraft und Energie des Dinosauriers zu vermitteln, insbesondere wenn er durch das Wasser pflügt.

Jurassic World Rebirth ist nun digital verfügbar. Wie stehst du zu diesen neuen Entwicklungen im Jurassic-Universum? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!