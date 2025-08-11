Jurassic World-Rebirth übertrifft Spielberg-Klassiker an den Kinokassen

Jurassic World: Rebirth hat sich als ein bemerkenswerter Erfolg an den Kinokassen erwiesen und dabei einige der größten Werke von Steven Spielberg übertroffen. Der Film hat weltweit über 799,9 Millionen Euro eingespielt und übertrifft damit die Einnahmen von E.T. und Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Diese Zahlen stammen von Box Office Mojo, das die Gesamteinnahmen von Filmen über die Zeit hinweg katalogisiert.

Wie schlägt sich Jurassic World: Rebirth im Vergleich zu früheren Spielberg-Filmen?

Was macht den Erfolg von Rebirth aus? Die Einnahmen von Rebirth übertreffen die von E.T., der über 797,3 Millionen Euro eingespielt hat, und von Crystal Skull, das über 786,6 Millionen Euro eingebracht hat. Auf der Liste der umsatzstärksten Filme von Box Office Mojo steht Rebirth auf Platz 111, gefolgt von E.T. auf Platz 112 und Crystal Skull auf Platz 116. Diese Liste ist allerdings nicht inflationsbereinigt, was die Rangfolge erheblich verändern könnte.

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Rebirth könnte die starke Markenbindung und das Franchise-Momentum sein. Während E.T. bei seiner Premiere ein völlig neues Konzept darstellte, konnte Rebirth auf der Geschichte des Jurassic Park und der vorherigen Jurassic World Filme aufbauen. Diese langjährige Franchise-Erweiterung könnte ein entscheidender Vorteil gewesen sein.

Was sind die langfristigen Auswirkungen dieses Erfolgs?

Wie beeinflusst dies die Zukunft der Franchise? Der Erfolg von Rebirth zeigt, dass die Fans weiterhin an der Jurassic World Franchise interessiert sind, auch wenn der Film von Kritikern gemischte Bewertungen erhalten hat. Die häufige Kritik, dass der Film nichts Neues biete und lediglich das liefere, was Fans erwarten, scheint dem finanziellen Erfolg nicht geschadet zu haben.

Interessanterweise ist Rebirth der vierthöchst-grossierende Film des Jahres 2025 und ist bislang noch nicht für das Heimkino verfügbar. Diese Verfügbarkeit könnte die Einnahmen weiter in die Höhe treiben, sobald der Film auf Peacock gestreamt wird. Bis dahin bleibt der Besuch im Kino die einzige Möglichkeit, diesen Sommer-Blockbuster zu sehen.

Was bedeutet das für Spielberg und seine Filme?

Wie wirken sich diese Vergleiche auf Spielbergs Vermächtnis aus? Der Vergleich mit Spielbergs Filmen zeigt, dass selbst große Namen und Marken nicht immer einen garantierten Erfolg bedeuten. Während Crystal Skull sowohl Spielbergs Glaubwürdigkeit als auch das Franchise-Momentum hinter sich hatte, wurde es von vielen Fans nicht positiv aufgenommen. Dies zeigt die Grenzen des guten Willens der Fans und die Kraft einer starken Marke.

Der Erfolg von Rebirth könnte Spielberg jedoch dazu anregen, weiterhin in die Jurassic World Franchise zu investieren und möglicherweise neue Wege zu finden, um die Fans zu begeistern. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich das Franchise weiterentwickeln wird und welche neuen Höhen es erreichen kann.

