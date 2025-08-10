Jurassic World Rebirth dominiert Kinos mit über 800 Mio. Euro weltweitem Erfolg

Jurassic World Rebirth hat seinen Siegeszug an den Kinokassen noch lange nicht beendet. 40 Tage nach seinem Start hat der siebte Teil der Jurassic-Reihe weltweit über 800 Millionen Euro eingespielt. Damit übertrifft der Film die Konkurrenz im Juli, darunter Superman mit 578 Millionen Euro und Die Fantastischen Vier: Erste Schritte mit 434 Millionen Euro. Die Dinosaurier beweisen erneut, dass sie die Erde, einschließlich Mittelerde und der Zaubererwelt, nach wie vor dominieren.

Obwohl Jurassic World Rebirth seit seiner Premiere am 2. Juli über 1.600 Kinos verloren hat, erzielte der Film am Wochenende geschätzte 4,7 Millionen Euro. Damit beläuft sich das inländische Einspielergebnis auf 326,8 Millionen Euro und das internationale auf 473,1 Millionen Euro, was insgesamt 799,9 Millionen Euro ergibt. Der Film Waffen führte die Kinokassen mit 42,5 Millionen Euro an und ließ den Mitbewerber Freakier Friday mit 29 Millionen Euro hinter sich.

Erfolg auf ganzer Linie

Wie schlägt sich Jurassic World Rebirth im Vergleich zu anderen Blockbustern? An diesem Wochenende überholte Rebirth die inländischen Einnahmen von Harry Potter und der Stein der Weisen (317,8 Millionen Euro) sowie Der Herr der Ringe: Die Gefährten (318,6 Millionen Euro) aus dem Jahr 2001. Diese Filme sind auf Platz 99 und 97 der 100 erfolgreichsten Filme in den USA abgerutscht. Jurassic World Rebirth befindet sich derzeit auf Platz 92 und hat Superheldenfilme wie Iron Man (318,6 Millionen Euro), Deadpool 2 (324,5 Millionen Euro) und Suicide Squad (325,1 Millionen Euro) übertroffen.

Von den Filmen des Jahres 2025 haben es bisher nur A Minecraft Movie (423,9 Millionen Euro), Lilo & Stitch (421,6 Millionen Euro) und Superman (331,2 Millionen Euro) in die Liste geschafft. Jurassic World von 2015, das die Jurassic Park-Reihe wiederbelebte, bleibt mit 652,2 Millionen Euro der umsatzstärkste Teil der Dinosaurier-Reihe und belegt Platz 11 der inländischen Einspielergebnisse. Jurassic World: Das gefallene Königreich aus dem Jahr 2018 nahm 417,7 Millionen Euro ein und liegt knapp über dem Original Jurassic Park von 1993 mit 415,4 Millionen Euro. Der Abschluss der Trilogie, Jurassic World: Ein neues Zeitalter, verdiente 376,8 Millionen Euro und überschritt letztendlich die Milliardengrenze.

Jurassic World Rebirth und seine Handlung

Worum geht es in Jurassic World Rebirth? In Jurassic World Rebirth begleitet man ein verdecktes Extraktionsteam, bestehend aus der Söldnerin Zora Bennett (Scarlett Johansson), dem Bootskapitän Duncan Kincaid (Mahershala Ali) und dem Paläontologen Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey). Die Gruppe begibt sich auf die gefährlichste Insel der Erde, Île Saint-Hubert, wo Dinosaurier zurückgelassen wurden, die für den ursprünglichen Jurassic Park zu gefährlich waren. Ihr Auftrag ist es, DNA von drei riesigen Kreaturen zu sammeln, um ein Medikament mit enormen Vorteilen für die Menschheit zu entwickeln.

Zusätzlich wirken Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Ed Skrein, Luna Blaise, David Iacono und Audrina Miranda in dem Film mit. Jurassic World Rebirth ist nun digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar.

Ein Blick auf das Jahr 2025

Welche Filme dominieren die Kinokassen im Jahr 2025? Bislang ist Jurassic World Rebirth der viertstärkste Film des Jahres, hinter dem chinesischen Film Ne Zha 2 mit 2,2 Milliarden Euro, Lilo & Stitch mit 1 Milliarde Euro und A Minecraft Movie mit 955,1 Millionen Euro. Es zeigt sich, dass Jurassic World Rebirth nicht nur ein weiteres Kapitel der Dinosaurier-Saga ist, sondern auch ein kommerzieller Erfolg, der die Konkurrenz in Schach hält.

Was hältst du von Jurassic World Rebirth und seiner beeindruckenden Leistung an den Kinokassen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!