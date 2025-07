Super Mario Party Jamboree-Upgrade: Warum Fans über den Preis schockiert sind

Super Mario Party Jamboree hat kürzlich ein Upgrade für die Nintendo Switch 2 erhalten, das bei vielen Fans für Verwirrung und Unmut sorgt. Obwohl die Nintendo Switch 2 einige beeindruckende Verbesserungen für ältere Spiele bietet, scheint das Upgrade von Super Mario Party Jamboree nicht den Erwartungen vieler gerecht zu werden. Besonders der Preis und die Inhalte der Nintendo Switch 2-Version stehen in der Kritik.

Warum ist das Upgrade von Super Mario Party Jamboree so teuer?

Was macht das Upgrade von Super Mario Party Jamboree so teuer? Die Kosten sind ein zentraler Kritikpunkt. Während viele Nintendo Switch-Spiele für lediglich 10 Euro auf die Nintendo Switch 2-Version aufgerüstet werden können, verlangt Nintendo für Super Mario Party Jamboree 20 Euro. Diese Preiserhöhung ist doppelt so hoch wie bei anderen Spielen und viele finden, dass die enthaltenen Inhalte den Preis nicht rechtfertigen.

Die Nintendo Switch 2-Version von Super Mario Party Jamboree nutzt einige der neuen Funktionen der Konsole, darunter die verbesserte Kamera, das verbesserte Rumble, Maussteuerungen und ein integriertes Mikrofon. Auch wenn es visuelle Verbesserungen gibt, beziehen sich diese nicht auf die grundlegenden Spielmodi. Viele Spieler sind der Meinung, dass diese Funktionen nicht ausreichend sind, um den erhöhten Preis zu rechtfertigen.

Welche neuen Inhalte bietet das Upgrade?

Welche neuen Spielmodi und Inhalte sind enthalten? Das Upgrade führt neue Regelsets für den Hauptmodus von Mario Party ein sowie zwei neue Spielmodi: Bowser Live und Carnival Coaster. Zusätzlich gibt es einige neue Minispiele, die die neuen Funktionen wie Maussteuerungen und das Mikrofon nutzen. Trotz dieser Ergänzungen bezeichnen viele das Upgrade eher als DLC statt als umfassendes Upgrade.

Ein verwirrender Aspekt ist, dass es drei Optionen gibt, wenn du Super Mario Party Jamboree auswählst: Super Mario Party Jamboree, Jamboree TV und Gameshare. Um die neuen Inhalte der Nintendo Switch 2-Version tatsächlich zu spielen, musst du Jamboree TV auswählen.

Warum sind die Spieler verwirrt?

Warum ist die Auswahl der Versionen so verwirrend? Wenn du Super Mario Party Jamboree auswählst, scheint es, als würdest du den Mario Party-Modus mit den visuellen Upgrades und neuen Funktionen spielen können. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch nur um die Basisversion der Nintendo Switch. Um die bezahlten Inhalte zu nutzen, musst du Jamboree TV im Hauptmenü auswählen. Dies beinhaltet den Standard-Mario-Party-Modus und die neuen Regeln.

Die Aufteilung von Super Mario Party Jamboree in verschiedene Erlebnisse auf der Nintendo Switch 2 ist für viele unverständlich. Besonders problematisch ist die Aufteilung der Spielerbasis, da es scheinbar zwei getrennte Playlists für das Online-Spiel gibt. Wenn du Super Mario Party Jamboree auf der Nintendo Switch 2 auswählst, spielst du mit denen, die die Nintendo Switch-Version haben. Wählst du jedoch Jamboree TV und den Mario Party-Modus, spielst du mit denen, die das Upgrade auf die Nintendo Switch 2 gekauft haben.

Was halten Fans von Nintendos Entscheidung?

Wie reagieren Fans auf das Upgrade? Viele Fans sind enttäuscht von Nintendos Entscheidung. Es gibt Spiele, die visuelle Upgrades kostenlos anbieten oder genügend Inhalte haben, um einen Preis von 10 Euro zu rechtfertigen. Das Upgrade von Super Mario Party Jamboree für die Nintendo Switch 2 wird als extrem profitgierig empfunden. Viele der neuen Funktionen sprechen die Spieler nicht an, was die Situation noch absurder macht.

Fans hätten sich mehr spielbare Inhalte, wie neue Minispiele oder Spielbretter, gewünscht. Selbst neue Charaktere hätten einen besseren Anreiz geboten. Auch das Einbeziehen der verbesserten Grafik für das Basisspiel auf der Nintendo Switch 2 hätte die Spieler eher dazu bewegt, das Upgrade zu kaufen. Das Sperren hinter Jamboree TV empfinden viele als unentschuldbar.

Was denkst du über Nintendos Strategie für das Upgrade von Super Mario Party Jamboree? Teile deine Meinung in den Kommentaren!