Stützpunkte in Diablo 4: Darum solltet ihr sie unbedingt freischalten

Während der Levelphase könnt ihr in Diablo 4 nicht nur die Hauptquests der Story-Kampagne abschließen, sondern auch diversen nützlichen Nebenaktivitäten nachgehen. Die Stützpunkte sind eine davon.

Wir erklären euch in unserem Guide, warum ihr die Stützpunkte unbedingt freischalten solltet, welche Belohnungen euch erwarten und wo ihr die einzelnen Festungen findet.

Weitere aktuelle Tipps und Tricks rund um Blizzards A-RPG lest ihr übrigens in unserer Komplettlösung zu „Diablo 4“.

Stützpunkte von Sanktuario: Standorte und Funktion im Überblick

Was sind Stützpunkte in Diablo 4? Bei den Stützpunkten, von denen ihr in Sanktuario insgesamt 15 Stück finden könnt (drei pro Zone), handelt es sich um Festungen, die von Dämonen überrannt wurden. Ihr könnt diese Stützpunkte von den Dämonen befreien, um verschiedene Vorteile und Belohnungen freizuschalten.

Wo finde ich Stützpunkte in Sanktuario? Pro Gebiet gibt es in „Diablo 4“ jeweils drei Stützpunkte, die ihr von Dämonen befreien könnt. Folgende Stützpunkte könnt ihr in Sanktuario finden:

Zersplitterte Gipfel : Malnok, Nostrava und Kor Dragan

: Malnok, Nostrava und Kor Dragan Trockensteppe : Ruinen von Quara-Yisu, Onyxturm und Tempel der Fäulnis

: Ruinen von Quara-Yisu, Onyxturm und Tempel der Fäulnis Scosglen : Hoffnungsschimmer, Túr Dúlra und Hütte von Mordaine

: Hoffnungsschimmer, Túr Dúlra und Hütte von Mordaine Kehjistan : Alcarnus, Altar des Untergangs und Omaths Schanze

: Alcarnus, Altar des Untergangs und Omaths Schanze Hawezar: Erimans Scheiterhaufen, Kreuzritterdenkmal und Vyeresz

An diesen Orten in Sanktuario findet ihr die verschiedenen Stützpunkte. © Mapgenie.io/Playcentral

Stützpunkte in „Diablo 4“ freischalten: So geht’s

Wie schalte ich Stützpunkte genau frei? Obwohl jeder Stützpunkt eine eigene kleine Hintergrundgeschichte besitzt, funktioniert das Freischalten immer nach demselben Prinzip. Ihr erfüllt eine Reihe von Zielen, für die ihr Dämonen töten und mit Gegenständen interagieren müsst.

Meistens erwartet euch auch noch ein Mini-Boss, den ihr umhauen sollt. Habt ihr alle Ziele abgeschlossen, könnt ihr eure Belohnung einstreichen und die Vorteile des Stützpunktes nutzen.

Warum sollte ich die Stützpunkte freischalten? Das Freischalten von Stützpunkten in „Diablo 4“ bringt eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich. Befreit ihr eine der Festungen von den Dämonen, verwandelt sie sich in einen sicheren Ort, an dem ihr andere Spieler treffen könnt.

Außerdem kehren verschiedene NPCs und Händler in den Stützpunkt zurück, mit denen ihr interagieren könnt. Konkret bringt euch ein freigeschalteter Stützpunkt folgende Vorteile:

NPCs (Händler und Questgeber)

(Händler und Questgeber) neue Nebenquests

neue Wegpunkte (Stützpunkte Onyxturm, Túr Dúlra, Altar des Untergangs, Omaths Schanze und Vyeresz)

(Stützpunkte Onyxturm, Túr Dúlra, Altar des Untergangs, Omaths Schanze und Vyeresz) neue Dungeons (Stützpunkte Ruinen von Quara-Yisu, Onyxturm, Hoffnungsschimmer, Vyeresz und Erimans Scheiterhaufen)

(Stützpunkte Ruinen von Quara-Yisu, Onyxturm, Hoffnungsschimmer, Vyeresz und Erimans Scheiterhaufen) Zugang zu Legions-Events (Stützpunkte Kor Dragan und Kreuzritterdenkmal)

Schließlich bekommt ihr für das Freischalten eines Stützpunktes eine gewisse Menge an Gold und Erfahrungspunkten sowie 100 bis 120 Ansehen für die Region, in der sich der jeweilige Stützpunkt befindet.