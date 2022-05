Steinziegel & Steinstaub herstellen in V Rising – Wie geht das? – Lösung

In dem Steam-Hit V Rising benötigt ihr für den Ausbau eurer Basis verschiedene Materialien. Ein Großteil eures Schlosses besteht aus Steinziegeln, weshalb diese Ressource besonders wichtig ist. Wir erklären euch in diesem Guide, wie ihr an Steinziegel und Steinstaub gelangt.

V Rising: Steinziegel und Steinstaub erstellen

Für die Herstellung von Steinziegeln (Stone Bricks) und Steinstaub (Raw Stones) benötigt ihr eine Mühle (Grinder). Besitzt ihr dieses Werkzeug noch nicht in eurer Basis, könnt ihr es mit den folgenden Materialien herstellen.

Hinweis: Innerhalb einer recht frühen Quest werdet ihr automatisch die Materialien sammeln, um eine Mühle herzustellen.

8x Bretter (Planks)

(Planks) 4x Kupferbarren (Copper Ingot)

(Copper Ingot) 4x Schleifsteine (Whetstones)

Wo finde ich Kupfer, Schleifsteine & Bretter? Kupfervorkommen sind in Farbane Woods zu finden. Für den Abbau müsst ihr aber erst einmal euren Streitkolben sowie eure Ausrüstung aufrüsten. Schleifsteine können hergestellt werden, sind aber auch in verschiedenen Banditenlagern zu finden. Bretter wiederum werden in der Sägemühle hergestellt. Allerdings werdet ihr die Herstellung dieser ebenfalls im Rahmen einer Quest erlernen.

An der markierten Stelle findet ihr eine Kupfermine in der Hand von Banditen. © Stunlock Studios/PlayCentral.de

V Rising – Füttert die Mühle mit Steinen

Habt ihr das Objekt eurer Begierde erfolgreich zusammengeklöppelt, füttert ihr es als nächstes mit einfachen Steinen. Stein ist in Vardoran relativ leicht zu finden. Innerhalb einer Quest müsst ihr einen Streitkolben herstellen, der es euch fortan ermöglicht, Felsbrocken zu zerbrechen. Hierbei besteht außerdem die geringe Chance, dass ihr auf diese Weise gelegentlich Steinziegel oder Steinstaub erhaltet.

Ebenso erhaltet ihr beides in Truhen oder anderen Behältern in der gesamten Spielwelt verteilt. Benötigt ihr aber mehr von diesen beiden Materialien, empfehlen wir euch die Herstellung.

Habt ihr die Steine in die Mühle gegeben, erhaltet ihr schließlich die gewünschten Steinziegel. Insgesamt benötigt ihr 12 Steine, um einen einzigen Steinziegel herzustellen. Als Nebenprodukt erhaltet ihr außerdem den erwähnten Steinstaub (1x).

Wofür benötige ich Steinstaub? Um Schleifsteine produzieren zu können benötigt ihr unter anderem eine gewisse Menge an Steinstaub. Welche Materialien ihr dafür im Detail benötigt, erklären wir euch in diesem Guide.

Weitere Guides zu „V Rising“ findet ihr auf unserer Themenseite zu dem Survival-Titel.