Steam bietet Tomb Raider-Spiele für unter 1 Euro an – jetzt zugreifen!

Die Tomb Raider-Serie feiert in diesem Jahr ihr 29-jähriges Bestehen. Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels 1996 auf der Sega Saturn, MS-Dos und PS1 hat die Serie über 100 Millionen Exemplare verkauft. Trotz ihrer abnehmenden Relevanz bleibt Lara Croft eine der bekanntesten Spielfiguren. Zur Freude vieler Fans ist die Serie derzeit auf Steam stark reduziert erhältlich.

Tomb Raider-Spiele für unter 1 Euro

Welche Tomb Raider-Spiele sind für unter 1 Euro zu haben? Zurzeit gibt es einige Tomb Raider-Spiele auf Steam für nur 0,98 Euro. Dazu gehören Tomb Raider: Anniversary, Tomb Raider Underworld und Tomb Raider: Legend. Tomb Raider Anniversary ist ein Remake des ersten Spiels aus dem Jahr 1996, während Tomb Raider: Legend als „Neuinterpretation“ der Serie 2006 erschien.

Tomb Raider Underworld rundet die Legend-Trilogie ab und wurde 2008 veröffentlicht. Diese drei Spiele bieten eine hervorragende Möglichkeit, in die Anfänge der modernen Tomb Raider-Ära einzutauchen.

Mehr Angebote für Tomb Raider-Fans

Welche weiteren Angebote gibt es für Tomb Raider-Spiele? Zusätzlich zu den günstigen Preisen auf Steam gibt es das Tomb Raider-Spiel von 2013 für nur 2,99 Euro. Dieses Spiel markiert den Beginn der Survivor-Trilogie. Auch die Definitive Edition dieses Spiels ist auf der Xbox One über den Microsoft Store für nur 3,99 Euro erhältlich.

Die Remastered-Versionen der ersten drei Tomb Raider-Spiele sind ebenfalls reduziert. Im PlayStation Store und Xbox Store kostet die Tomb Raider I-III Remastered 11,99 Euro, was einem Rabatt von 60 Prozent entspricht. Die Tomb Raider IV-VI Remastered, die erst in diesem Jahr veröffentlicht wurden, sind um 35 Prozent reduziert und kosten 19,49 Euro, jedoch nur für Xbox-Nutzer.

Ein Blick in die Zukunft von Tomb Raider

Was bringt die Zukunft für die Tomb Raider-Serie? Ein neues Tomb Raider-Spiel ist derzeit in Arbeit bei Crystal Dynamics. Dies zeigt, dass die Serie noch lange nicht am Ende ist. Mit Lara Croft als ikonischer Figur und neuen Projekten in Aussicht bleibt Tomb Raider relevant und aufregend für alte und neue Fans.

Wenn du ein Fan der Serie bist oder einfach nur eine neue Gaming-Erfahrung suchst, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zuzuschlagen und die Abenteuer von Lara Croft zu erleben.

Was hältst du von diesen Rabatten und der Zukunft von Tomb Raider? Teile deine Meinung in den Kommentaren!