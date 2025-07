Stealth-Fans aufgepasst: Diese Spiele verkürzen das Warten auf Metal Gear Solid

Die Wartezeit auf ein neues Metal Gear Solid mag für dich frustrierend erscheinen, besonders wenn man bedenkt, dass das letzte Hauptspiel, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, bereits 2015 veröffentlicht wurde. Doch keine Sorge, es gibt zahlreiche andere Stealth-Spiele, die deine Aufmerksamkeit verdienen und die Lücke füllen können, die der fehlende Nachfolger hinterlässt.

Death Stranding 2: Mehr als nur ein Spiel

Was macht Death Stranding 2 zu einem Muss für Stealth-Fans? Hideo Kojima hat mit Death Stranding 2 eine Welt erschaffen, die nicht nur grafisch beeindruckend ist, sondern auch zahlreiche Stealth-Elemente enthält. In diesem Spiel steuerst du Sam Porter Bridges auf seiner Reise durch eine postapokalyptische Welt.

Die offene Welt von Death Stranding 2 bietet dir die Möglichkeit, Gegner sowohl im offenen Kampf als auch durch geschickte Schleichmanöver zu besiegen. Die Vielzahl an Waffen und Gadgets ermöglicht dir kreative Lösungsansätze für nahezu jede Situation. Kojima hat die Intensität gegenüber dem Vorgänger deutlich erhöht, was Death Stranding 2 zu einem spannenden Erlebnis macht, das durchaus als Hommage an Metal Gear Solid gesehen werden kann.

The Escapists 2: Gefängnisausbrüche neu erleben

Warum ist The Escapists 2 ein Geheimtipp für Stealth-Liebhaber? In The Escapists 2 übernimmst du die Rolle eines Insassen, der aus einem gut bewachten Gefängnis entkommen muss. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten und Wegen, um dein Ziel zu erreichen.

Du musst Allianzen schmieden, Ressourcen sammeln und deine Flucht minutiös planen. Die Herausforderung besteht darin, die Wachen zu umgehen und das Sicherheitssystem zu überlisten. Die Top-Down-Perspektive und die vielfältigen Mechaniken machen The Escapists 2 zu einem unterhaltsamen Erlebnis, das taktisches Geschick erfordert.

Hitman 3: Das ultimative Sandbox-Erlebnis

Wie hebt sich Hitman 3 von anderen Stealth-Spielen ab? Hitman 3 ist bekannt für seine riesigen Sandbox-Levels, die dir unzählige Möglichkeiten bieten, deine Ziele zu eliminieren. Als Agent 47 kannst du in verschiedenen Umgebungen wie Modeveranstaltungen oder Luxusresorts operieren.

Jeder Level bietet dir die Freiheit, deine Herangehensweise zu wählen – sei es durch direkte Konfrontation oder durch subtile Manipulation der Umgebung und der NPCs. Diese Flexibilität und die durchdachte Levelgestaltung machen Hitman 3 zu einem Muss für jeden Stealth-Fan.

Deathloop: Zeitschleifen und Kreativität

Was macht Deathloop so besonders im Vergleich zu anderen Titeln? Arkane Studios hat mit Deathloop ein Spiel entwickelt, das mit seiner einzigartigen Zeitschleifen-Mechanik und den innovativen Fähigkeiten von Colt ein unvergleichliches Spielerlebnis bietet.

In Deathloop musst du in einer begrenzten Zeit acht Ziele eliminieren, bevor die Schleife zurückgesetzt wird. Die Spielmechanik erlaubt es dir, verschiedene Ansätze zu testen und deine Strategie immer wieder zu ändern. Diese Freiheit und die Möglichkeit, andere Spieler als Julianna in ihrem Spiel zu stören, machen Deathloop zu einem einzigartigen Abenteuer.

Splinter Cell: Blacklist: Klassiker trifft Moderne

Warum lohnt sich ein Blick auf Splinter Cell: Blacklist? Obwohl es schon einige Jahre alt ist, bleibt Splinter Cell: Blacklist ein herausragendes Beispiel für gelungenes Stealth-Gameplay. Du steuerst Sam Fisher, der sich gegen eine Terrorgruppe stellt und dabei auf eine Vielzahl von Gadgets zurückgreifen kann.

Das Spiel kombiniert klassische Stealth-Elemente mit moderner Action und bietet dir die Möglichkeit, entweder unbemerkt vorzugehen oder deine Gegner im direkten Kampf zu besiegen. Die dynamische KI und die vielfältigen Level gestalten das Spielerlebnis abwechslungsreich und spannend.

Thief (2014): Stealth in reinster Form

Welche Aspekte machen Thief zu einem besonderen Stealth-Erlebnis? In Thief schlüpfst du in die Rolle von Garrett, einem Meisterdieb in einer von Steampunk-Elementen geprägten Welt. Die Missionen konzentrieren sich auf das Stehlen von wertvollen Objekten, wobei du den direkten Kampf am besten vermeidest.

Obwohl das Spiel hinsichtlich Story und Leveldesign gemischte Kritiken erhielt, sind die Stealth-Mechaniken und die Möglichkeit, Missionen auf verschiedene Weisen anzugehen, lobenswert. Wenn du den Nervenkitzel von Stealth liebst, bietet Thief viele Momente, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen.

The Last of Us Part 2: Mehr als nur eine Geschichte

Was macht The Last of Us Part 2 zu einem Stealth-Klassiker? Dieses Action-Adventure-Spiel von Naughty Dog ist bekannt für seine packende Erzählweise, aber auch für die intensive Stealth-Action. Du steuerst Ellie und Abby in einem postapokalyptischen Amerika und musst dich gegen menschliche Feinde und infizierte Kreaturen behaupten.

Die Möglichkeit, Gegner unbemerkt auszuschalten und die verschiedenen Stealth-Mechaniken machen The Last of Us Part 2 zu einem Spiel, das Metal Gear Fans ansprechen dürfte. Die Kombination aus fesselnder Story und taktischem Gameplay bietet dir ein umfassendes Spielerlebnis.

