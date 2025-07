State of Decay 3 – Premiere auf PS5 als Xbox‘ neuer Strategiewechsel?

State of Decay 3, eines der am meisten erwarteten Spiele von Xbox, soll Berichten zufolge auch für die PlayStation 5 erscheinen. Dies wäre das erste Mal, dass ein Spiel der State of Decay-Reihe auf einer PlayStation-Konsole verfügbar ist. Die Serie, die für ihre offene Welt und das Überleben in einer von Zombies überrannten Umgebung bekannt ist, hat seit ihrer Einführung im Jahr 2013 eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Die ersten beiden Teile der Serie, State of Decay und State of Decay 2, boten spannende Gameplay-Elemente wie das Aufbauen und Verteidigen von sicheren Zufluchtsorten, das Retten von Überlebenden und das Sammeln von Ressourcen. Die Spieler mussten nicht nur gegen Zombies kämpfen, sondern auch strategische Entscheidungen treffen und mit anderen Überlebenden interagieren, um zu überleben. Die Serie legt besonderen Wert auf das „menschliche Element“ in einer apokalyptischen Welt, was sie von anderen Zombie-Spielen abhebt.

Xbox‘ Strategiewechsel

Warum bringt Xbox seine Spiele auf die PlayStation 5? Die Entscheidung, State of Decay 3 auf die PlayStation 5 zu bringen, könnte ein Teil der größeren Strategie von Xbox sein, sich auf dem hart umkämpften Konsolenmarkt neu zu positionieren. In den letzten Jahren hat Xbox begonnen, einige seiner exklusiven Titel auch auf anderen Plattformen zu veröffentlichen. Dies begann mit kleineren oder älteren Spielen und hat sich mittlerweile auf größere Titel wie Forza Horizon 5 ausgeweitet.

Diese Strategie könnte darauf abzielen, die Reichweite der Xbox-Spiele zu vergrößern und neue Einnahmequellen zu erschließen. Darüber hinaus könnte diese Entscheidung auch dazu beitragen, die Marke Xbox bekannter zu machen und mehr Spieler zu erreichen, die bisher nur auf der PlayStation gespielt haben.

State of Decay 3 auf der PS5

Was macht State of Decay 3 so besonders? State of Decay 3 verspricht, das bisher ambitionierteste Spiel der Serie zu werden. Die Erwartungen sind hoch, da die vorherigen Spiele für ihre tiefgründige Welt und die realistischen Überlebensmechaniken gelobt wurden. Die Möglichkeit, das Spiel auf der PS5 zu spielen, eröffnet neuen Spielern die Chance, in die spannende Welt von State of Decay einzutauchen.

Ein Bericht von MP1st deutet darauf hin, dass ein Entwickler von Undead Labs, dem Studio hinter der Serie, in seinem Lebenslauf erwähnt hat, dass State of Decay 3 für die PlayStation 5 entwickelt wird. Dies könnte darauf hindeuten, dass das Spiel möglicherweise zeitgleich mit der Xbox-Version veröffentlicht wird, obwohl es dazu noch keine offiziellen Bestätigungen gibt.

Die Zukunft der State of Decay-Reihe

Was erwartet uns in Zukunft von der State of Decay-Reihe? Mit der Veröffentlichung von State of Decay 3 auf der PS5 könnten sich die Möglichkeiten für zukünftige Titel der Reihe erweitern. Die Integration von PlayStation-Spielern könnte zu einer größeren Community führen und neue kreative Wege für die Erzählung und das Gameplay eröffnen.

Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Serie weiterentwickelt und welche neuen Features und Herausforderungen State of Decay 3 bieten wird. Die Kombination aus Überlebensstrategie und menschlicher Dramatik bleibt der Kern der Serie, und es bleibt abzuwarten, wie diese Elemente auf der PS5 umgesetzt werden.

Was denkst du über die mögliche Veröffentlichung von State of Decay 3 auf der PS5? Teile deine Meinung in den Kommentaren!