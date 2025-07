Starfield für PS5? Neues Gerücht weckt Hoffnung auf Gamescom-Ankündigung 2025

Starfield hat sich seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 einen Namen als eines der ambitioniertesten Spiele von Bethesda gemacht. Das Weltraum-Abenteuer, das oft als „Skyrim im Weltraum“ beschrieben wird, hat es bislang nur auf den Xbox– und PC-Plattformen geschafft. Die Hoffnung auf eine PlayStation 5-Version war jedoch nie erloschen, und neue Gerüchte deuten darauf hin, dass diese Vision bald Realität werden könnte.

Warten auf Gamescom 2025

Was wird auf der Gamescom 2025 erwartet? Die Gamescom, die vom 20. bis 24. August 2025 in Köln stattfindet, ist ein bedeutendes Ereignis für die Gaming-Welt. Es ist ein Ort, an dem die größten Ankündigungen und Neuerscheinungen präsentiert werden. Ein bekannter Insider, Detective Seeds, hat angedeutet, dass eine Ankündigung von Starfield für die PS5 auf der Gamescom erfolgen könnte. Sollte dies zutreffen, wäre es eine der aufregendsten Neuigkeiten für PlayStation-Fans in diesem Jahr.

Die Möglichkeit, Starfield endlich auf der PS5 zu erleben, wird als logischer Schritt betrachtet, da Microsoft in letzter Zeit verstärkt Spiele auf die PlayStation-Plattform gebracht hat. Titel wie Sea of Thieves und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sind Beispiele für Microsofts Unterstützung der PlayStation.

Starfield auf der PS5: Ein realistisches Szenario?

Warum wäre eine PS5-Version sinnvoll? Die Veröffentlichung von Starfield auf der PS5 würde die Reichweite des Spiels erheblich erweitern und mehr Spielern die Möglichkeit geben, das Universum von Bethesda zu erkunden. Außerdem könnte dies den Weg für einen möglichen Port auf die Nintendo Switch 2 ebnen, eine Plattform, die Microsoft ebenfalls zunehmend unterstützt.

Trotz der vielversprechenden Gerüchte sollten wir jedoch vorsichtig bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass eine Ankündigung tatsächlich erfolgen wird. Selbst wenn, könnte es sich lediglich um eine DLC-Ankündigung handeln und nicht um die PS5-Version, auf die viele hoffen.

Die Bedeutung der Gamescom für die Gaming-Community

Warum ist die Gamescom so wichtig? Die Gamescom ist das weltweit größte Gaming-Event und bietet Entwicklern eine Plattform, um ihre neuesten Spiele und Technologien vorzustellen. Mit über 370.000 Besuchern und über 1.000 Ausstellern ist es ein zentraler Treffpunkt für die Gaming-Industrie. Die Veranstaltung bietet sowohl öffentliche Bereiche als auch geschlossene Bereiche für Fachbesucher.

Die Eröffnungsveranstaltung „Opening Night Live“, moderiert von Geoff Keighley, ist bekannt für ihre spannenden Trailer und Ankündigungen. Es ist der perfekte Rahmen, um eine große Ankündigung wie Starfield auf der PS5 zu machen.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Wie könnte sich eine PS5-Version von Starfield auf die Zukunft des Spiels auswirken? Sollte Starfield tatsächlich auf der PS5 erscheinen, könnte dies den Beginn einer neuen Ära für das Spiel markieren. Es würde nicht nur die Basis der Spieler erweitern, sondern auch die Tür für zukünftige Erweiterungen und möglicherweise sogar Cross-Platform-Inhalte öffnen.

Nun bleibt abzuwarten, ob diese Gerüchte wahr werden. Die Gaming-Welt blickt gespannt auf die Gamescom, um herauszufinden, ob Starfield endlich seinen Weg auf die PS5 finden wird. Was denkst du? Wird Starfield auf der PS5 angekündigt? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!