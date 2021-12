Stardew Valley hat ein neues Update 1.5.5 verpasst bekommen. Das bringt einige kleinere Neuerungen wie Bugfixes, Quality of Life-Verbesserungen und besseren Mod-Support mit sich. Das vielleicht coolste an dem Update ist aber der Hinweis auf das nächste Update, das soll nämlich neue Inhalte mitbringen.

Stardew Valley bekommt vielleicht doch noch neue Inhalte

Stardew Valley-Update 1.5.5: Das neue „Stardew Valley“-Update ist da und bringt einige kleine Verbesserungen. Zum Beispiel soll es einfacher werden, Gebäude zu verrücken und neu hinzustellen, wenn Dinge oder Tiere im Weg sind. Wir können aber beispielsweise auch endlich Stacks von Items kaufen, also 25 Stück auf einmal.

Modder dürften sich darüber freuen, dass sie jetzt sehr viel mehr Möglichkeiten haben. Zusätzlich wurden diverse kleinere Bugs und Schwierigkeiten mit der Lokalisierung gefixt. Insgesamt fällt dieses Update aber nicht allzu groß aus. Neue Inhalte gibt es keine. Aber dafür einen sehr spannenden Hinweis auf das nächste Update. Eigentlich deutete alles darauf hin, dass sich Eric Barone aka Concerned Ape nur noch auf sein neues Spiel „Haunted Chocolatier“ konzentrieren will:

Haunted Chocolatier: Neues Spiel von Stardew Valley-Macher mit Gameplay vorgestellt!

Kommen doch noch neue Inhalte? In den Release-Notes aka Patch-Notes zu Update 1.5.5 wird bereits verraten, dass der Patch mit Versionsnummer 1.5.6 ebenfalls schon unterwegs ist. Das Spannende daran: Das nächste Update enthält offenbar neuen Content. Der soll zwar weniger umfangreich werden als das riesige Stardew Valley-Update 1.5, aber immerhin.

„Es könnte in 1.5.6 auch ein paar neue Inhalte geben, aber es wird nichts in der Größenordnung von 1.5 werden.„

Was könnte da kommen? Was sich hinter diesem Teaser verbirgt, weiß aktuell natürlich keiner so genau. Vorstellbar ist eine Menge, und wer einen Blick auf Reddit und Co wirft, findet auch sofort diverse Wunschlisten der Community. Die hat einige wirklich bestechende Ideen, wie zum Beispiel eine bessere Nutzung des Gemeindezentrums oder mehr Dinge, die wir mit unseren Ehepartner*innen und Mitbewohnis unternehmen könnten.

Jetzt auch im Game Pass: Seit Kurzem ist „Stardew Valley“ auch im Rahmen des Xbox Game Pass-Abos erhältlich. Solltet ihr also irgendwie immer noch nicht dazu gekommen sein, „Stardew Valley“ auszuprobieren, habt ihr jetzt noch mehr Gelegenheit dazu.

Was wünscht ihr euch noch für neue Inhalte für „Stardew Valley“? Schreibt es uns in die Kommentare.