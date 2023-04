Star Wars – The Mandalorian: Wer ist Greef Karga?

In The Mandalorian Staffel 3 kehrt er zurück, vorher hat er aber auch schon eine wichtige Rolle gespielt: Greef Karga trägt nicht nur einen klassischen Star Wars-Namen, sondern auch einiges zur Geschichte des Mandalorianers bei. Alles, was ihr über den Magistrat von Nevarro wissen müsst, lest ihr hier.

The Mandalorian: Wer ist Greef Karga?

Darum geht’s: „The Mandalorian“ baut das Universum rund um die Star Wars-Filme und -Serien aus. Darin steht vor allem der titelgebende Mandalorianer und Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) im Mittelpunkt. Aber ohne Greef Karga wäre die Hauptfigur zum Beispiel nie auf den kleinen Grogu aka Baby Yoda gestoßen.

Greef Karga in The Mandalorian: Direkt zu Beginn der ersten Staffel der Disney Plus-Serie „The Mandalorian“ bekommt es Din Djarin mit Greef Karga zu tun. Der ist zu diesem Zeitpunkt nämlich noch ein Mittelsmann der Kopfgeldjägergilde.

Greef Karga gibt dem Mandalorianer dann auch den Auftrag, Grogu zu finden (allerdings wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich noch niemand, wie das kleine Wesen heißt, das zur selben, namenlosen Spezies wie Yoda gehört). Nach einigem turbulenten Hin und Her rettet Grogu dann sogar sein Leben.

Gemeinsam mit Cara Dune und Din Djarin kämpft Greef Karga dann auch noch gegen die Überreste des Imperiums auf Nevarro. Es gelingt der bunten Truppe, die letzten Imperialisten zu vertreiben und ihre Basis zu zerstören.

Später, in der dritten Staffel kehrt der Mandalorianer Din Djarin nach Nevarro zurück. Dabei muss er feststellen, dass Greef Karga als neuer Magistrat maßgeblich dazu beigetragen hat, die Umstände dort zu verbessern. Er legt sich sogar mit den Schergen des Piraten-Anführers Gorian Shard an.

Von wem wird Greef Karga gespielt? Für die Disney Plus-Serie „The Mandalorian“ schlüpft Schauspieler Carl Weathers in die Rolle des Greef Karga. Ihr kennt ihn sonst vielleicht noch als Stimme aus diversen Videospielen wie „The Artful Escape“ oder Mortal Kombat X. Außerdem hat er auch in Klassikern wie „Rocky“ und „Predator“ mitgespielt.

Wie findet ihr Carl Weathers als Greef Karga in The Mandalorian? Welches ist eure Lieblingsfigur aus der Serie? Schreibt es uns in die Kommentare.