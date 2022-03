Wer einmal wie ein richtiger Jedi-Meister (oder Sith-Lord) in einer Star Wars-Produktion mitspielen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit: Eine baldige Filmrolle oder einen Part in einer der erfolgreichen „Star Wars“-Serien wird es (vorerst) wohl nicht.

Dafür aber dürfen Fans schon bald das Gefühl, in einer echten „Star Wars“-Produktion in einer Galaxie weit, weit entfernt dabei zu sein sowie am eigenen Leib ein Sterenkriegabenteuer erleben: Das brandneue und einzigartige Galactic Starcruiser Hotel öffnet im Disney World Resorts in Bay Lake, Florida seine Tore.

Als einer der ersten Gäste checkte niemand Geringeres als Publikumsliebling und Poe-Darsteller Oscar Isaac ein und durfte die originalgetreuen Räumlichkeiten bewundern:

„So etwas wurde noch nie zuvor gemacht!“

Dabei gibt der Schauspieler offen zu, dass er sich sehr augenblicklich das Gefühl hatte, wieder am Filmset einer „Star Wars“-Produktion zu sein, so täuschend echt sei die Architektur und Inneneinrichtung des Hotels im Stil eines Starcruiser samt Brücke bis hin zu Lichtschwertkämpfen oder hautnah Raumschlachten mitzuerleben. Einen ersten Eindruck liefert das folgende Video:

Was ist das Star Wars: Galactic Starcruiser-Resort?

Bei dem „Star Wars: Galactic Starcruiser“ im Walt Disney Word Resort handelt es sich um eine einzigartige Abenteuerreise, die für „Star Wars“-Fans entwickelt wird. Es gleicht einem Erlebniswochenende (über zwei Tage), in dem man sein ganz eigenes „Star Wars“-Abenteuer erleben darf.

An originalgetreuen Schauplätzen im Stil eines Raumschiffkreuzers, genannt The Halcyon, lässt es sich nicht nur stilecht nächtigen. Die Sublight Lounge lädt zu einem Drink an der Bar ein, wo man auch ein (Karten-)Spielchen mit anderen wagen darf. Gespeist wird im Crown of Corellia mit einer First-Class-Küche, auf der Brücke darf man sich wie ein echter Kommandant des Raumschiffkreuzers fühlen und im Atrium trifft man auf bekannte Charakteren aus der „Star Wars“-Saga.

Werdet Teil der Star Wars-Saga: Zu den interaktiven Attraktionen gehört etwa ein Besuch des Black Spire Outpost auf dem Planeten Batuu. Man kann wie in einem Rollenspiel mit den vielen bekannten und neuen Charakteren der Saga interagieren, Kämpfe mit Stormtroopers austragen und Held*in der eigenen Geschichte werden.

An Bord des Raumschiffs lernt man den charismatischen Kapitän kennen, einen tapferen Schiffsmechaniker vom Volk der Twi’lek. Da darf auch ein eigenes, echtes Lichtschwert nicht fehlen.

Der Preis für ein Event-Wochenende ist entsprechend galaktisch: 2 Gäste zahlen pro Kabine rund 4.809,00 US-Dollar (1.209 USD pro Gast pro Nacht), für eine 4-Personen-Kabine (3 Erwachsene, ein Kind) muss man knapp 6.000 US-Dollar berappen, dafür wird der Preis pro Person/Nacht um 749 USD günstiger. Weitere Infos gibt es hier.

