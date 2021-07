Disney World ist um eine Attraktion reicher: Der neue Disney Themenpark Galaxy’s Edge entführt die Besucher des Freizeitparks in die aufregende Welt von Star Wars. Mit vielen modernen und interaktiven Attraktionen wie Rise of Resistance oder Millennium Smugglers Run tauchen die Fans ein in die Szenarien und Geschichten der beliebten Skywalker-Saga und darüber hinaus.

Damit die Besucher auch den richtigen Rahmen für ihren Aufenthalt erhalten, eröffnet demnächst das neue Luxushotel Star Wars: Galactic Starcruiser im Disney World Resorts in Bay Lake, Florida. Neben ersten Eindrücken in Form von Art-Concepts ist nun ein Ankündigungsposter erschienen, ganz im Stil eines Star Wars-Films gestaltet.

Star Wars: Gameplay-Trailer mit C-3PO zum neuen VR-Spiel Tales From The Galaxy’s Edge

Was ist das Star Wars: Galactic Starcruiser-Resort?

Bei dem „Star Wars: Galactic Starcruiser“ im Walt Disney Word Resort handelt es sich um eine einzigartige Abenteuerreise, die für „Star Wars“-Fans entwickelt wird. Es gleicht einem Erlebniswochenende (über zwei Tage), in dem man seine ganz eigene „Star Wars“-Geschichte erleben darf. Die Eröffnung ist für 2022 angekündigt.

An originalgetreuen Schauplätzen im Stil eines Raumschiffkreuzers, genannt The Halcyon, lässt es sich nicht nur stilecht nächtigen. Die Sublight Lounge lädt zu einem Drink an der Bar ein, wo man auch ein (Karten-)Spielchen mit anderen wagen darf. Gespeist wird im Crown of Corellia mit einer First-Class-Küche, auf der Brücke darf man sich wie ein echter Kommandant des Raumschiffkreuzers fühlen und im Atrium trifft man auf bekannte Charakteren aus der Star Wars-Saga.

Star Wars: Galactic Starcruiser – Sublight Lounge © Star Wars/Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser – Passenger Cabin © Star Wars/Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser – Launch Pods © Star Wars/Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser – Halcyon Starcruiser © Star Wars/Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser – Crown of Corellia © Star Wars/Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser – Bridge © Star Wars/Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser – Artrium © Star Wars/Disney

Star Wars: Galactic Starcruiser – Lightsaber © Star Wars/Disney

Werdet Teil der Star Wars-Saga: Zu den interaktiven Attraktionen gehört etwa ein Besuch des Black Spire Outpost auf dem Planeten Batuu. Man kann wie in einem Rollenspiel mit den vielen bekannten und neuen Charakteren der Saga interagieren, Kämpfe mit Stormtruppers austragen und Held*in der eigenen Geschichte werden. An Bord des Raumschiffs lernt man den charismatischen Kapitän kennen, einen tapferen Schiffsmechaniker vom Volk der Twi’lek.

Da darf auch ein eigenes echte Lichtschwert nicht fehlen, das bereits in einem eigenen Video vorgestellt wurde und täuschend echt aussieht – und sich sicherlich auch so anfühlt. Möge die Macht mit Euch sein!

Disney stellt „echtes“ Lichtschwert vor – wird Teil von Star Wars: Galactic Starcruiser