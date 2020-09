Star Wars – Obi-Wan-Serie könnte zwei Zeitperioden umfassen

Disney produziert aktuell eine Serie im Star Wars-Universum, die sich um den Charakter Obi-Wan Kenobi dreht. Wie die Serie final lautet, ist noch nicht bekannt. Allerdings wissen wir schon jetzt, dass sie eines Tages auf Disney Plus anlaufen wird. Mit Star Wars geht es auf Disney+ erst einmal im Herbst weiter, wenn The Mandalorian: Staffel 2 anläuft.

Wann spielt die Obi-Wan Kenobi-Serie?

Im Grunde wissen wir, wann die Serie chronologisch ansetzt. Aktuell verdichten sich jedoch die Gerüchte, dass die neue Serie nicht ausschließlich zwischen Episode 3 und Episode 4 spielen wird.

Wir erinnern uns. Als die Serie angekündigt wurde, da gab Disney zu verstehen, dass sie zwischen „Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith“ und „Star Wars Episode 4: Eine neue Hoffnung“ spielen würde. Sie würde also als Bindeglied zwischen der Prequel- und der klassischen Trilogie fungieren wie in etwa Rogue One.

Doch nun gibt es immer mehr Gerüchte, aktuell via Kessel Run Transmissions, dass es nicht nur Flashbacks zu den Klonkriegen gebe.

Sie gehen noch viel weiter und meinen, dass die gesamte Serie in zwei verschiedenen Zeitperioden angesetzt ist. Das heißt, die Spekulationen um die Flashbacks könnten nicht nur einfache, simple Flashbacks oder Machtvisionen sein, die ein Charakter hat. Der gesamte Handlungsstrang würde sich in zwei ganze Teile aufsplitten.

Demnach könnte die Serie zu einem Großteil nach dem Zeitraum der Klonkriege abgehandelt werden und zu gleichen oder zumindest zu weiten Teilen innerhalb der Klonkriege angesiedelt sein. Ein paralleler Handlungsstrang wäre durchaus überraschend und könnte den Fans sicherlich zusagen.

Die Fangemeinde hofft weiterhin, dass Hayden Christensen als Anakin Skywalker zurückkehrt. Wenn die Serie wirklich auch innerhalb der Klonkriege spielt, wäre das möglich. Und selbst, wenn es nur kleinere Flashbacks zu den Klonkriegen gebe, könnten wir dies nicht ausschließen.

KRT gibt weiter an, dass Temuera Morrison in der Serie mitspielt und zwar als Commander Cody. Dieser soll dann ebenfalls innerhalb der Szenen auftauchen, die während der Klonkriege stattfinden.

Wie immer gilt, dass es sich hierbei nur um unbestätigte Gerüchte handelt. Demnach sind die Infos mit Vorsicht zu genießen. Mehr zu den aktuellen Star Wars-Projekten von Disney erfahrt ihr hier:

