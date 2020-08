Das Star Wars-Universum wächst unaufhörlich weiter und wer glaubt, mit dem Kinofilm Der Aufstieg Skywalkers wurde die Skywalker-Saga offiziell beendet, den belehrt Lucasfilm inzwischen eines Besseren. Der neue Serienhit The Mandalorian macht schon jetzt deutlich, dass es noch eine Menge weiterer Geschichten der Saga zu erzählen gibt. Während wir schon jetzt gespannt auf eine angekündigte erste Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor warten, kursieren nun Gerüchte über eine weitere neue Produktion aus dem Franchise – unklar ob als Serie oder Film.

Kylo Rens Vorgeschichte soll verfilmt werden

Demnach ist ein weiteres Spin-off der Saga über den aus der Sequel-Trilogie bekannten Gegenspieler Kylo Ren geplant. Ob nun als Kinofilm oder etwa als weitere Serie für Disney+, steht darin die Vorgeschichte des jungen Heldens Ben Solo im Mittelpunk, der als Sohn von Han Solo und Prinzessin Leia zunächst von seinem Onkel Luke Skywalker zum Jedi ausgebildet wird, bis er vom Imperator Palpatine zur dunklen Seite der Macht verführt wird – wie schon sein Großvater und Vorbild Anakin Skywalker, Darth Vader. In der Sequel-Trilogie macht er Jagd auf die Rebelleneinheit und stellt sich gegen seine eigene Familie. Der Rest dürfte bekannt sein.

Star Wars: Comic zeigt erstmals den Wandel von Ben Solo zum Gegenspieler Kylo Ren

Somit spielt die neue Produktion noch vor Das Erwachen der Macht, in dem der von Adam Driver dargestellte Ben Solo/Kylo Ren erstmals in die Saga eingeführt wird. Noch ist völlig unklar, ob an diesen Gerüchten etwas Wahres dran ist und ob eventuell der Filmschauspieler erneut in seine Rolle schlüpfen wird. Es kann durchaus sein, dass ein jüngerer Schauspieler Ben Solo verkörpern wird, wenn die komplette Produktion nicht sogar als Animation daher kommt.

Als Vorlage bietet sich der bereits veröffentlichte neue Marvel-Comic „Star Wars: The Rise of Kylo Ren“ von Charles Soule an, der von dem Wandel von Ben Solo zu Kylo Ren handelt.

Star Wars – All diese Serien und Filme stehen nach 2020 auf dem Plan

Star Wars wird als nächstes mit der 2. Staffel von The Mandalorian in diesem Herbst zunächst auf Disney+ fortgesetzt. Wie es mit weiteren Kinofilmen aussieht, tappen wir weiterhin im Dunkeln – und auch Lucasfilm-Chefin hält sich weiterhin bedeckt. Unterdessen wird für Anfang 2021 eine neue Romanreihe The High Republic über die Anfänge der Jedi-Orden angekündigt.