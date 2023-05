Star Wars Jedi Survivor: So besiegt ihr den Rancor 

Der Rancor ist einer von insgesamt 13 legendären Gegnern in Star Wars: Jedi Survivor, den ihr obendrein relativ früh antreffen werdet. Dabei kann der Anblick des imposanten Reptil-Säuge-Hybrids durchaus einschüchternd wirken. Aber keine Sorge: Wir geben euch in diesem Guide einige Tipps, die euch im Kampf gegen das Ungetüm helfen können.

Obacht: Diesen legendären Gegner gibt es genau zwei mal im Spiel. Beide findet ihr auf dem Planeten Koboh. Der erste befindet sich in der Durchnässten Grotte im Jäger-Steinbruch. Hier erwartet euch der Boss am Ende der Höhle in einer Arena.

Der zweite seiner Art ist in den Phon’qi-Höhlen vor einem Energietor, das von Truppen bewacht wird. Um dort hinein zu gelangen, benötigt ihr die Fähigkeiten grüne Energietore passieren und Macht-Heben.

Im direkten Kampf mit dem legendären Wesen, wie auch gegen andere Feinde ist die beste Strategie, euren Gegner zu kennen und zu wissen, wie dieser angreift. Auf der ganz sicheren Seite seid ihr natürlich, wenn ihr euch vor dem Kampf entsprechend vorbereitet. Heißt im Detail: Upgradet Cal, so weit es geht, und sichert euch zusätzliche Slots für Stim-Behälter.

Tipps im Kampf gegen den Rancor in Star Wars: Jedi Survivor

Allerdings könnt dem großen Kerl mit der richtigen Taktik auch ohne Maxlevel gegenübertreten. Hier lautet die Devise: Die Angriffe rechtzeitig ausweichen und parieren. Nehmt euch vor allem vor den Nahangriffen des Rancors in Acht.

Haltet euch am besten in einiger Distanz (etwa 4-5 Meter) zum Gegner auf. So könnt ihr den Angriffen gut ausweichen und gegebenenfalls zum Gegenschlag ausholen. Apropos Gegenschlag. Es empfiehlt sich, zwei Lichtschwerter auszurüsten. So seid ihr schneller und könnt zugleich mehr Schaden verursachen.

Teilt nicht zu viele Schläge auf einmal aus. Nehmt euch die Zeit und zieht euch rechtzeitig zurück, bevor ihr in die gefährlichen Attacken des Rancors lauft. Verzichtet in diesem Kampf am besten darauf, zu blocken. Das zieht euch nur unnötig Ausdauer ab.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Obacht vor den kritischen Angriffen

Achtet vor allem auf die Farbgebung des Bosses. Leuchtet der Rancor rot, folgt eine seiner kritischen Attacken, die euch erheblichen Schaden zufügen oder gar tödlich enden können. Diese erfolgen, wenn ihr recht nah am Rancor steht und können nicht geblockt werden.

Die Stampf-Attacke erzeugt eine Druckwelle, die in einem kleinen Radius um den Gegner herum entsteht. Weicht diesem Angriff am besten aus, um keinen Schaden zu nehmen. Außerdem haut der Rancor hin und wieder mit den Fäusten auf den Boden und ruft damit eine Schockwelle hervor.

Macht einen beherzten Sprung über die Welle hinweg in Richtung eures Feindes, um dem Angriff zu entgehen. Somit sied ihr auch gleich perfekt positioniert, um direkt nach der Attacke zurückzuschlagen und dem Boss wichtige Healthpoints abzuziehen.

Richtig fies wird es, wenn der Rancor auf euch zu rast. Gelingt es ihm, euch zu schnappen, landet ihr im Schlund des Monsters und ihr dürft nochmal von vorn anfangen. Hier hilft es einzig, den richtigen Moment abzuwarten und dem Angriff auszuweichen.