Stim-Behälter – Fundorte aller Medi-Packs in Star Wars Jedi: Survivor

Möchtet ihr euch zusätzliche Slots für Stim-Behälter, also die Medi-Packs in Star Wars Jedi: Survivor, verdienen, solltet ihr auf den verschiedenen Planeten Ausschau nach gelben Kisten halten. Wir erklären euch in diesem Guide, wo alle verfügbaren gelben Kisten versteckt sind und wie ihr an dieser herankommt.

Wie funktioniert die Aufnahme von Gesundheit für Cal?

Sobald die Gesundheit von Cal gering ist, solltet ihr euch ein Medi-Pack gönnen. Per Knopfdruck wählt ihr diese Option aus, wodurch euer Droide BD-1 euch einen Stim-Behälter zuwirft.

Zu Beginn von „Star Wars Jedi: Survivor“ verfügt BD-1 allerdings lediglich über zwei Stim-Behälter. Es lohnt sich somit die Spielwelt nach diesen Kisten unermüdlich abzusuchen. Teilweise sind diese sogar recht gut versteckt oder ihr müsst erst einmal ein mehr oder weniger komplexes Rätsel dafür lösen. Damit ihr nicht die Nerven verliert, erklären wir euch im Folgenden, wie ihr an alle Behälter herankommt.

Alle Stim-Behälter in Star Wars Jedi: Survivor

1. Stim-Behälter-Fundort: Coruscant

Unterstadt-Industrie – Unterstadt-Fleischfabrik: Eine weitere Truhe befindet sich in dem Bereich Unterstadt-Fleischfabrik. Nach dem Meditationspunkt, springt ihr an der Wand direkt vor euch nach oben. Hier erwartet euch bereits ein Kampfdroide. Schaltet diesen Gegner aus und schnappt euch dann den Inhalt der Truhe vor euch. Allerdings handelt es sich hierbei um keine normale Truhe, sondern um den Fundort eines Stim-Behälters (Stim-Upgrade). Interagiert mit der Truhe, um einen weiteren Slot für Medi-Packs zu erhalten.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

2. Stim-Behälter-Fundort: Koboh

Basaltwald – Basaltgraben: Nachdem ihr in dem Gebiet Basaltgraben das erste Mal gegen das riesige Raubtier Mogu gekämpft habt, rennt ihr an der nahegelegenen Wand hinauf nach ganz oben. Folgt jetzt dem Weg und biegt bei der nächsten Gelegenheit rechts ab. Vor euch befindet sich eine weitere gelbe Truhe mit einem Stim-Behälter (Stim-Upgrade) für BD-1. Interagiert mit der Truhe, um einen weiteren Slot für Medi-Packs zu erhalten.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

3. Stim-Behälter-Fundort: Koboh

Sobald ihr in „Star Wars Jedi: Survivor“ im Aussenposten auf Koboh zur reparierten Mantis zurückgekehrt seid, steht euch auch der Laden von Doma zur Verfügung. Hier lassen sich verschiedene Anpassungen für Cal, aber auch Musik-Tracks kaufen, die in Pyloon’s Saloon gespielt werden. Als Währung akzeptiert die Händlerin ausschließlich Priorit-Klumpen. Die Schätze lassen sich überall in den verschiedenen Bereichen auf Koboh finden.

Besonders interessant ist aber der Mysteriöse Code, der euch gleich zehn Priorit-Klumpen kostet. Dieser Code öffnet die verschlossene Tür in Domas Laden. Der Kaufpreis lohnt sich aber, da sich hinter der Tür ein weiterer Stim-Behälter befindet. Kauf also den Code und lasst BD-1 im Anschluss die Tür hacken. Geht in den Raum und interagiert mit dem Behälter, um ein Stim-Upgrade und somit einen neuen Slot für Medi-Packs zu erhalten.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

4. Stim-Behälter-Fundort: Koboh

Seid ihr beim Prospektorentod das erste Mal auf den Fischer gestoßen, fliegt von hier am besten mit dem Relter an der Klippe direkt zu dem kleinen Gebäude auf der anderen Seite. Besiegt hier sämtliche Gegner und lauft dann mit der Klippe zu eurer Linken den Weg nach unten entlang. An einer kleinen Wasserstelle findet ihr einen Nekko, der euch auf seinem Rücken nimmt.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Lauft jetzt zurück zu dem Gebiet mit dem Haus und sucht die Wand auf, an der ihr entlang laufen könnt. Vollführt einen Supersprung von dem Nekko aus, lauft an der Wand entlang und springt nach oben. Schwingt euch im Anschluss euch an den beiden Stangen auf die andere Seite.

Hier kann BD-1 für euch ein Terminal hacken, um eine Rollmine zu aktivieren. Lasst diese euch folgen und nutzt sie unten dann, um die Tür in dem Haus zu sprengen. Belohnt werdet ihr mit einem weiteren Stim-Behälter.

Diese Tür müsst ihr mit einer Rollmine aufsprengen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

5. Stim-Behälter-Fundort: Jedha

Dieses gelbe Truhe mit einem Stim-Behälter könnt ihr im Grunde gar nicht verpassen, da ihr ihn im Laufe der Handlung passieren müsst. Da er sich in einem recht schmalen Tunnel befindet, müsst ihr ihn schon aktiv ignorieren, um nicht einen weiteren Slots für Medi-Packs freizuschalten.

Ihr findet die Truhe auf dem Wüstenmond Jedha in dem Gebiet Geschützter Hohlraum in der Narkis-Wüste. Aufgrund eines Sandsturms sucht Cal gemeinsam mit der Schwester der Nacht Merrin in einer Höhle Unterschlupf. Nachdem ihr an einem Meditationspunkt kurz Rast gemacht habt, müsst ihr nur ein kleines Stück weiter dem Tunnel folgen. Auf der linken Seite wird schließlich die Truhe erwarten.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

6. Stim-Behälter-Fundort: Jedha

Sobald ihr das zweite Mal für die Handlung den Wüstenmond Jedha angesteuert habt, müsst ihr die Pilgerzuflucht erreichen. Im Laufe der Mission gelangt ihr dabei in das Grab von Uhrma. Hier könnt ihr auf der einen Seite den Aufzug nutzen, der sich direkt vor dem Grab befindet. Oder aber ihr löst das 8-Stein-Rätsel im Grab von Uhrma. Auf der einen Seite spart ihr euch so den Umweg und auf der anderen Seite könnt ihr euch so einen weiteren Stim-Behält schnappen.

Habt ihr das Rätsel gelöst, geht die Steinstufen nach unten und springt dann auf die andere Seite. Hier wartet schon die gelbe Truhe mit einem Stim-Upgrade auf euch, um Cals maximale Gesundheit zu erhöhen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

7. Stim-Behälter-Fundort: Koboh

Nachdem ihr das große Schiff im Klebrigen Moor verlassen habt landet ihr wieder auf der kleinen Insel, auf der ihr die Quest Hilf Zygg im Sumpf erhalten habt. Von der südlichen Seite aus könnt ihr jetzt dank eurer neuen Jedi-Fähigkeit die Plattform nach oben heben. An den daran befestigten Gittern lässt sich im Anschluss hinaufklettern und von dort aus schließlich auf eine weitere Plattform springen. Nutzt dann die Zipline, um auf die andere Seite zu gelangen.

Wichtig: Springt nach der Hälfte der Strecke nicht auf die Zipline nach links, da diese euch zu der Jedi-Kammer der Vernunft führt, sondern bleibt einfach bis zum Ende am Seil hängen. Lauft jetzt ein Stück durch das Moor und lasst euch dann per Seilwerfer nach oben an die Stange befördern, um euch ein weiteres Stück nach vorne zu befördern, nutzt dann in der Luft zusätzlich den Spurt. So schafft ihr es bis zu der Stelle, an der ihr ein weiteres Mal den Seilwerfer einsetzen könnt, der euch nach oben befördert.

Als letztes müsst ihr über die drei Steinsäulen bis auf die andere Seite gelangen. Fahrt die erste Säule mit euer Macht-Fähigkeit (R1 + Viereck) nach oben und vollführt dann einen Jedisalto, um darauf zu landen. Von hier aus hebt ihr die zweite Säule an und springt mit einem Jedisalto und anschließendem Spurt auch darauf. Diese Aktion wiederholt ihr nun bei der dritten Steinsäule sowie bis hin zu der kleinen Insel auf der anderen Seite.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Hier endlich angekommen müsst ihr schließlich noch gegen den Sumpfschrecken kämpfen. Dahinter verbergen sich zwei äußerst aggressive Mogus, die es euch nicht leicht machen werden. Seid ihr dennoch siegreich, gehört der Stim-Behälter in der gelben Truhe am Ende der kleinen Insel euch.

© Lucasfilm Games/EA/Disney © Lucasfilm Games/EA/Disney

Dieser Guide befindet sich derzeit im Aufbau und wird von uns regelmäßig aktualisiert.