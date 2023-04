Jedi-Kammer der Verbindung auf Koboh lösen in Star Wars Jedi Survivor

Nachdem ihr innerhalb der Story von Star Wars Jedi: Survivor im Klebrigen Moor auf Koboh das riesige Schiff betreten und dort ein weiteres Mal gegen den abtrünnigen Jedi Dagan Gera gekämpft habt, flüchtet ihr zurück in das Moor.

Von hier auf könnt ihr euch nun an eine weitere optionale Jedi-Kammer wagen, die ziemlich leicht übersehen werden kann. Auf der kleinen Insel, auf der ihr die Quest Hilf Zygg im Sumpf erhalten habt, könnt ihr jetzt an der südlichen Seite dank eurer neuen Jedi-Fähigkeit die Plattform nach oben heben. An den daran befestigten Gittern lässt sich im Anschluss hinaufklettern und von dort aus schließlich auf eine weitere Plattform springen.

Die Jedi-Meditationskammer im Moor ist gut versteckt. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Von hier aus führt eine Zipline mitten ins Moor. Springt frühzeitig ab, um auf eine zweite Zipline zu wechseln. Nachdem ihr auch von dieser abgesprungen seid, landet ihr direkt im Sumpf. Lauft jetzt möglichst schnell durch die Felsöffnung und lasst euch mit dem Seilwerfer nach oben befördern. Wichtig ist an dieser Stelle, dass ihr bis ganz zum Schluss an der Zipline hängen bleibt. Springt ihr zu früh ab, schafft ihr es nicht mehr rechtzeitig bis zu der Stelle, an der ihr den Seilwerfer nutzen könnt und Cal versinkt im Moor.

Folgt jetzt dem Weg hinauf bis zu einem großen, goldenen Tor. Dahinter befindet sich ein Aufzug, der euch nach unten in die Kammer der Verbindung befördert

Kammer der Verbindung lösen

In der Jedi-Kammer angekommen lauft ihr ein Stück geradeaus und stellt euch mit Cal auf die Druckplattform, damit sich das Tor direkt vor euch öffnet. Dahinter erscheint nun eine blaue Kugel, die ihr euch per Macht-Fähigkeit schnappen könnt. Dreht euch danach um 180 Grad und schießt die Kugel in den Koppler mitten in der Kammer.

Wir haben die Kugel bereits hinter uns in den Koppler verfrachtet. © Lucasfilm Games/EA/Disney

1. Barriere Verbrennen

Dadurch aktiviert ihr den Koboh-Resonator, der jetzt rechts von dem Tor, aus dem ihr gekommen seid, an die Wand schießt. Mit BDs Fähigkeit Materie zu versprühen, lässt sich die Hitze des Strahls links herum von euch an der Wand entlanglenken, um die Barriere aus Materie an dem Durchgang zu entfernen.

Gleich ist die erste Barriere beseitigt. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Geht hier nun durch, aber wendet euch nach rechts und lauft noch nicht die Treppe hinauf. Denn die Tür an deren Ende ist noch von der anderen Seite aus verschlossen.

Springt an der Wand nach oben und wendet euch nach rechts.

Springt an dieser Stelle nach oben. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Hinweis (Schatz): Seid ihr die Wand nach oben gesprungen, erwartet euch ein weiterer Schatz.

Vor euch seht ihr die Plattform mit zwei weiteren Druckplatten. Mit dem Jedisalto und einem anschließendem Spurt gelangt ihr hinüber.

2. Barriere Verbrennen

Verschießt jetzt wieder Materie, dieses Mal aber rechts von dem Strahl aus, um diesen rechts herum zu führen. Stellt euch dabei zu Beginn auf die erste Druckplattform, wodurch sich die beiden Tore vor den Wasserfall schieben und ihr eine sichere Brücke für eure Materie und die Hitze des Strahls habt.

Führt den Strahl über die beiden Tore. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Lenkt die Materie zu dem zweiten Tor und stellt euch dann auf die zweite Druckplattform. Somit gelangt die Hitze des Strahls sicher bis zu dem zweiten Durchgang, der ebenfalls von Materie bewachsen ist, die jetzt verbrannt wird.

Das ist der grobe Weg, auf dem ihr Materie versprühen solltet. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Nun könnt ihr hinunterspringen, durch den neu geöffneten Durchgang laufen, über die Stange balancieren und am Ende die Wand bis nach oben hinaufspringen. Folgt dem Weg nach links die Treppe hinauf und springt schließlich auf die andere Seite, um die verschlossene Tür zu öffnen.

Hinweis (Truhe): Etwas knifflig, aber dennoch lässt sich auch die Materie unterhalb der Plattform mit dem Kugelkoppler darauf verbrennen. Dafür müsst ihr den Strahl von eurer Position nach unten lenken. Im Anschluss findet ihr eine weitere Truhe.

3. Barriere Verbrennen

Lauft die Treppe hinunter und führt den Strahl erneut links auf dem Boden zur Treppe, weiter hinauf und dann bis zu dem Kugelkoppler auf der Plattform außen. Jetzt solltet ihr schnell sein und die Kugel, die sich noch unten im Koppler befindet, mit eurer Macht zu euch heraufziehen. Setzt sie in den zweiten Koppler der Kammer neben euch, wodurch eine Brück aus Materie erscheint, über die ihr auf die andere Seite gelangt.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Seid ihr schnell genug gewesen, könnt ihr den Strahl jetzt über die Brücke und die Treppe hinauf bis zu der letzten Barriere aus Materie lenken.

Endlich könnt ihr euch die Belohnung für diese Kammer abholen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Dadurch wird auch dieser Durchgang frei und ihr könnt euch den neuen Bonus Erholung schnappen.

Herzlichen Glückwunsch, ihr die Kammer der Verbindung erfolgreich abgeschlossen!

© Lucasfilm Games/EA/Disney