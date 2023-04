3er-Jedi-Kammer lösen in Verwüstete Ansiedlung auf Koboh – Star Wars Jedi Survivor

Im Rahmen der Hauptquest Nachforschung: Tanalorr auf Koboh verschlägt es Cal nach Steinnadeln in den Bereich Verwüstete Ansiedlung. Zunächst macht ihr hier Bekanntschaft mit einem Kopfgeldjäger, der euch ans Leder möchte. Ihr solltet ihm zeigen, wer hier auf Koboh jetzt das Sagen hat.

Nach dem Kampf lernt ihr Caij kennen, die euch über diese düsteren Gesellen aufklärt und die ihr bereits als recht wortkargen Gast aus dem Saloon kennt. Fortan könnt ihr euch an diesen Charakter wenden, wenn ihr euch auf die Suche nach weiteren Kopfgeldjägern machen wollt.

Klettert jetzt mit Hilfe des Seilwerfers eine Ebene nach oben. Hier befindet sich eine erste Kammer, in der sich ein Kugelkoppler befindet. Über eine passende Kugel verfügt ihr an dieser Stelle allerdings noch nicht. Klettert deshalb erst einmal rechts vom Eingang noch eine Etage weiter nach oben. Hier müsst ihr zunächst gegen einen Gorocco und mehrere Bramliks kämpfen. Die Öffnung in der Felswand könnt ihr zwar schon betreten, an die Kugel kommt ihr aber noch nicht heran. Deshalb sparen wir uns dieses Rätsel für den Schluss auf.

Nach dem Kampf müsst ihr nach links über die Brücke. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wendet euch jetzt nach links und lauft die zerstörte Brücke entlang. Hier wartet schon ein Relter auf euch. Springt also an seine Füße und lasst euch auf die die andere Seite der zerstörten Brücke mitnehmen. Wohlbehalten angekommen könnt ihr an dem Meditationspunkt Verwüstete Ansiedlung speichern, euch ausruhen und bei Bedarf verfügbare Fähigkeiten-Punkte einlösen.

An der linken Seite gelangt ihr mit dem Seilwerfer an die Kante. Hangelt euch im Anschluss nach links um die Plattform. Klettert nun nach oben und ihr befindet euch auf einem kleinen Felsplateau mit einem Koboh-Resonators darauf. Die Strahlen dieses Geräts könnt ihr nutzen, um Koboh-Materie zu verbrennen. Und genau das ist das Ziel dieser Aufgabe.

Jedi-Kammer 1: Lernt die Koboh-Materie zu beherrschen

Springt jetzt auf die gegenüberliegende Plattform und betretet die Jedi-Kammer. Hier befindet sich eine Art Kurbel, die ihr mit Hilfe der Macht bewegen könnt. Dadurch bewegt sich der Koboh-Resonator hinter der riesigen, gläsernen Wand, allerdings immer nur ein Stück nach links, etwas scheint ihn zu blockieren.

Geht deshalb durch den Spalt inmitten der gläsernen Wand. Von hier aus könnt ihr das Problem besser analysieren. Ein großer Steinquader mit einer Kugel in der Mitte blockiert den Koboh-Resonators. Öffnet ihr die Karte, wird euch die Blockade auch als Bewegliches Objekt angezeigt. Nutzt also die Macht und zieht den Quader zu euch hinunter.

Geht jetzt zurück auf die andere Seite und bewegt die Kurbel, wodurch sich der Koboh-Resonator nach ganz links bewegt und hier die Materie an der Wand verbrennt. Damit wird ein weiterer Kugelkoppler freigelegt, den ihr als nächstes nutzen müsst. Denn das Ziel besteht darauf, dass ihr die Kugel in euren Besitzt bringt.

Die Materie verbrennt und der Kugelkoppler ist frei, um die Kugel aufzunehmen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Gelangt durch den Spalt wieder auf die andere Seite, schnappt euch die Kugel und schleudert sie jetzt mit der Macht in den freien Koppler an der Wand. Lauft zurück auf die andere Seite, um die Kugel endlich in mit nach draußen nehmen zu können

Mit dem Resonator könnt ihr jetzt die erste Barriere aus Koboh-Materie verbrennen, wodurch die heiße Luft wieder nach oben strömen kann und euch somit genügend Aufwind gibt, um mit dem nächsten Relter, der unter euch direkt an der Kante schon wartet, auf die andere Seite zur zweiten Kammer zu fliegen.

Endlich können wir die erste Barriere zerstören. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Jedi-Kammer 2: Koboh-Zerkleinerer für BD-1 freischalten

Seid ihr mit dem Relter auf der anderen Seite gelandet, wird euch ein weiterer Koboh-Resonator auffallen, der ebenfalls eine Kugel benötigt, um die zweite Barriere zu verbrennen. Dafür müsst ihr aber erst einmal die Kammer betreten. Kämpft hier gegen die Droiden, um euch ein wenig Luft zu verschaffen.

Springt als nächstes eine Etage nach unten und besiegt die beiden Gorocco, die direkt auf euch losgehen. An der gegenüberliegenden Wand seht ihr eine Tür in der Wand, diese gilt es nun zu öffnen. Direkt links daneben könnt ihr die brüchige Wand mit der Macht zerstören. Dahinter befindet sich ein weiterer Koppler. Nutzt die Kugel aus dem anderen Koppler, um die Tür zu öffnen.

Klettert jetzt durch die Öffnung und betretet den anderen Bereich. Hier befindet sich ebenfalls ein Koboh-Resonator und zudem eine neue, spannende Entdeckung für Cal und BD-1. Geht zu der Apparatur am anderen Ende des Raums und interagiert damit. Dadurch erhält euer kleiner Freund die Fähigkeit Koboh-Zerkleinerer, wodurch er ab sofort Koboh-Materie versprühen kann.

Jetzt könnt ihr endlich Koboh-Materie zerstören. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Koboh-Materie könnt ihr fortan auf Strahlen aus den Koboh-Resonatoren sprühen, um Hindernisse zu verbrennen, die euren Weg blockieren. Drückt ihr auf dem Steuerkreuz nach unten, ruft ihr BDs Visier auf und könnt die Fähigkeit einsetzen. Haltet L2, um zu zielen. Drückt R2, um Koboh-Materie auf Strahlen eines Koboh-Resonators zu sprühen.

Solltet ihr das Prinzip an dieser Stelle noch nicht vollständig verstanden haben, könnt ihr es direkt in der Praxis ausprobieren. Sprüht rechts von dem Strahl Materie bis an die Öffnung, aus der ihr gekommen seid. Die Materie, die bislang euren Rückweg blockiert hat, wird jetzt verbrannt und ihr könnt wieder in die Kammer von vorhin zurückkehren.

Lenkt die Hitze des Strahl zur Materie rechts, um sie zu verbrennen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Zurück in der Kammer, in der ihr gegen die beiden Gorocco gekämpft habt, nutzt ihr das gleiche Prinzip und sprüht von dem Strahl aus eine Spur aus Materie, um das Hindernis zu verbrennen. Jetzt könnt ihr euch an dieser Stelle mit dem Seilwerfer wieder nach oben befördern lassen.

Nun müsst ihr die Kugel aus dem Resonator weiter unten per Macht zu euch nach oben befördern. Schießt sie dann in den Koppler über der Wand, an der ihr zurück auf die andere Seite laufen könnt. Nach dem Wandlauf nehmt ihr die Kugel wieder an euch und tragt sie nach draußen. Hier setzt ihr sie in den Resonator ein, um auch die zweite Barriere mit einem Strahl zu verbrennen.

Diese drei Luftströme helfen euch dabei, höher gelegene Plattformen zu erreichen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Jedi-Kammer 3: Der Weg zum Haupthof

Fliegt mit dem Relter jetzt mit Hilfe der beiden heißen Luftströme auf die gegenüberliegende Seite. An der Kante seht ihr schon den dritten Resonator, der wieder eine Kugel benötigt. Besiegt die Gegner und macht euch dann an die Lösung des Rätsels.

Zwängt euch durch den Spalt und kämpft gegen einen weiteren Gegner, der euch überraschen möchte. In dieser Kammer steht ebenfalls ein Resonator, der aber genauso ohne Kugel ist. An der Wand, die sich gegenüber des Wasserfalls befindet, seht ihr einen großen Quader mit einer Kugel in der Mitte. Diesen Würfel kennt ihr schon aus der ersten Kammer. Zieht ihn mit Hilfe der Macht hinaus und bewegt ihn dann in Richtung des Tors, wodurch dieses blockiert wird.

Der Steinquader blockiert die Tür, jetzt könnt ihr euch die Kugel schnappen und zurück in den ersten Raum laufen. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Lauft jetzt durch das Tor in den nächsten Raum und schnappt euch die Kugel. Setzt sie in dem Raum davor in den Resonator. Da der Strahl aber direkt durch die Scheiben in den Eingangsbereich der Kammer schießt, müsst ihr die Spur aus Materie bereits dort beginnen. Deshalb geht es zurück durch den Spalt, um mit BDs Fähigkeit die Hitze des Strahls über die versprühe Materie bis zurück in den Raum, aus dem ihr gekommen seid, zu lenken.

Nur noch die Materie verbrennen und schon ist der Weg nach draußen frei. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Geht also wieder durch den Spalt und lenkt die Spur bis zu der Materie an dem Wasserfall. Diese wird dadurch verbrannt und der Weg nach draußen ist endlich frei. Schnappt euch die Kugel und setzt sie draußen an der Kante in den Resonator.

Nun könnt ihr auch das dritte Hindernis beseitigen, wodurch ein weiterer Luftstrom nach oben frei wird. Mit dem Relter auf dieser Seite gelangt ihr über den dritten Luftstrom nun ganz bequem nach ganz oben in den Haupthof des Anwesens, in dem die Handlung von „Star Wars Jedi Survivor“ fortgeführt wird. Hier befindet sich außerdem ein Meditationspunkt, an dem ihr speichern solltet.

Optional: Mit der neuen Fähigkeit von BD-1 könnt ihr jetzt auch in die kleine Kammer vom Beginn zurück, in der ebenfalls eine Kugel eingesetzt werden möchte. Kehrt also an die Stelle zurück, an der ihr gegen den Gorocco und mehrere Bramliks gekämpft habt. Klettert durch die Öffnung im Fels und führt in dem kleinen Raum die Hitze des Strahls links zu der Materie, damit diese verbrennt. Jetzt ist der Weg frei, um die Kugel dahinter in Empfang zu nehmen.

Der Weg ist offen, um Cals Gesundheit zu maximieren. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Bringt diese in den Raum eine Etage tiefer, an dem ihr zu Beginn bereits vorbeigekommen seid und auf Caij gestoßen seid. Setzt die Kugel in den Koppler, wodurch sich das Tor öffnet. Dahinter findet ihr eine Gesundheitsessenz, wodurch die maximale Gesundheit von Cal dauerhaft erhöht wird.