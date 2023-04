Star Wars: Geschichten der Jedi (Originaltitel: Tales of the Jedi) erhält eine 2. Staffel bei Disney+. Die freudige Nachricht verkündete Serienmacher Dave Filoni im Rahmen der Star Wars Celebration Europe 2023 in London.

„Tales of the Jedi hat beim ersten Mal so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, noch mehr zu machen“, verkündet Filoni, Mastermind hinter den übrigen Animationsserie „The Clone Wars“ und „Rebels“, der auch bei „The Mandalorian“ inhaltlich maßgeblich beteiligt ist.

Erste Details zur Handlung oder wie viele Episoden Staffel 2 umfassen soll, blieb er bei der Ankündigung den anwesenden Fans noch schuldig.

Worum geht es in Geschichten der Jedi?

„Star Wars: Geschichten der Jedi“ ist eine animierte Anthologie-Serie mit vielen bekannten Charakteren aus dem „Star Wars“-Universums von George Lucas. In den einzelnen in sich abgeschlossenen Episoden werden neue Aspekte beliebter Figuren beleuchtet.

Die erste Staffel dreht sich etwa um die Vergangenheit und Herkunft von Ahsoka Tano, die teilweise noch vor „The Clone Wars“ und zum Teil auch anschließend spielt. In weiteren Folgen stand Count Dooku im Zentrum, wie er sich langsam vom Pfad der Jedi entfernt und schließlich der dunklen Seite der Macht verfällt. Auch seine Beziehung zu seinem Padawan Qui-Gon Jinn ist Teil der „Geschichten der Jedi“.

Die erste Staffel von Geschichten der Jedi ist seit Oktober 2022 auf dem Streamingdienst Disney+ abrufbar, neben allen weiteren Produktionen aus dem Sternenkrieg-Universum.

Weitere neue Star Wars-Serien und Filme in Arbeit

Derweil dürfen sich Fans auf gleich drei neue Star Wars-Filme freuen, einer davon bringt auch Publikumsliebling Rey (Daisy Ridley) aus der Skywalker-Saga zurück.

Hinzu kommen weitere neue Serien aus dem „Star Wars“-Universum, wie Ahsoka, gefolgt von Vision, The Acolyte und weitere Produktionen. Zudem erhält The Bad Batch sowie The Mandalorian weitere Staffeln zugesprochen.