Erst kürzlich gipfelte Star Wars: The Bad Batch im dramatischen Finale seiner 2. Staffel. Falls ihr euch seither fragt, wie es mit Kloneinheit 99 weitergeht, gab es hierauf im Rahmen der Star Wars Celebration Europe 2023 einige Antworten. Nächstes Jahr wird das Abenteuer von Hunter & Co. mit Staffel 3 beendet.

Sich noch einmal gegen das Imperium erheben

Doch das ist noch nicht alles, denn im Rahmen eines „The Bad Batch“-Panels wurde zudem ein passender Trailer gezeigt, der bisher jedoch nicht von Disney veröffentlicht wurde. Dieser gibt einen ersten Ausblick auf das, was uns in der großen finalen Season der Serie erwarten wird, wie The Holo Files berichtet.

Das gezeigte Video setzt genau dort an, wo Staffel 2 aufhörte: Unsere Helden sind auf der Suche nach Omega. Diese trägt ihr Haar nun wohl etwas länger, was auf einen kleinen Zeitsprung hindeuten könnte. An jenem Ort befindet sich ebenfalls Crosshair, der inzwischen ein treuer Diener des Imperiums ist.

Außerdem sollen mehrere bekannte Gesichter des „Star Wars“-Universums einen kleinen Auftritt im neuen „The Bad Batch“-Trailer haben. Hierzu zählen unter anderem Imperator Palpatine, Kopfgeldjägerin Fennec Shand sowie Captain Rex und sein Freund Wolffe.

Insgesamt soll die Stimmung im gezeigten Video sehr düster sein und sich somit an der Atmosphäre von Season 2 orientieren. Dies würde gut zu den vorangegangenen Animationsserien aus der weit, weit entfernten Galaxis passen, immerhin wurden auch The Clone Wars und Rebels tonal immer ernster.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Die 3. Staffel von „Star Wars: The Bad Batch“ soll 2024 exklusiv bei Disney+ starten. Ein genauer Starttermin ist gegenwärtig noch unbekannt.