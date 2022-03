Star Wars Eclipse: Quantic Dream verneint Gerüchte um Verschiebung

Quantic Dream ist seit Jahren immer wieder für allerlei negative Nachrichten in den Schlagzeilen. Toxische Unternehmenskultur und sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen sind da nur einige der vielen Probleme.

Im letzten Jahr war dann aber der Moment gekommen, an dem das Studio dies kurz hinter sich lassen konnte und einen Hype mit der Ankündigung ihres neuen Star Wars-Projekts auslöste. Bereits wenige Monate später gibt es allerdings Gerüchte darüber, dass Star Wars Eclipse weit nach hinten verschoben wurde. Eine offizielle Antwort von Quantic Dream verneint dieses Gerücht zwar, lässt aber trotzdem offen, ob nicht doch was an der Sache dran ist.

Star Wars Eclipse-Gerüchte zwar verneint, aber nicht so richtig

Im Rahmen der neuesten Gerüchte hatte die Seite Gamesradar bei Quantic Dream um ein Statement gebeten. Einige Tage später gab es eine Antwort, die aber eher frech und unbefriedigend wirkt:

„Star Wars Eclipse wurde nicht verschoben, weil Quantic Dream nie einen Launchzeitraum angekündigt oder versprochen hat. Job-Angebote für Star Wars-Eclipse, das Publishing und unangekündigte Projekte laufen weiter.“

Schlupfloch offen gelassen: Demnach gab es laut Quantic Dream gar keine Verschiebung, da das zuständige nie einen Termin zu dem Titel angekündigt habe. Dieser Versuch, die Gerüchte zu verneinen, geht aber nicht so ganz auf. Schließlich halten sich die Verantwortlichen noch immer die Möglichkeit offen, dass der Titel intern doch verschoben wurde.

Es kann also gut sein, dass es noch sehr lange dauern wird, bis Star Wars Eclipse endlich erscheint. Ob wir wirklich noch bis 2027 warten müssen, bleibt aber offen.

Toxisches Unternehmen: Bei Quantic Dream sind seit Jahren Vorwürfe bekannt, dass innerhalb des Unternehmens und im Zusammenhang mit dem Studio-Chef David Cage diverse Probleme existieren. Demnach sind in der Führungsebene des Studios toxische, rassistische und sexistische Vorwürfe an der Tagesordnung. Mehr dazu lest ihr hier:

Quantic Dream: Vergiftete Atmosphäre und problematische Arbeitsbedingungen

Unabhängig von all diesen Problemen konnte sich das Studio in 2021 aber trotzdem um 50 Prozent vergrößern und man kündigte zudem an, dass es sehr gute und zufriedenstellende finanzielle Ergebnisse erziele. David Cage ist weiterhin in einer Führungsposition bei Quantic Dream vertreten.