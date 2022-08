Im Zuge der Gamescom Opening Night Live 2022 hat nun auch Quantic Dream deren neustes Projekt vorgestellt. Das narrative Abenteuerspiel Under The Waves wird von Parallel Studio entwickelt und verspricht ein wunderschön düsteres Unterwasserspiel mit einer Menge Atmosphäre zu werden.

Stans bedrückendes Unterwasserabenteuer Under The Waves

Worum geht es? Wie nicht anders zu erwarten, spielt „Under The Waves“ im Ozean, genauer gesagt in den Tiefen der Nordsee. Was zuerst vielleicht aussieht wie ein etwas realistischeres Subnautica, wird bei genauerem Hinsehen zu einem dunklen Abenteuer ganz anderer Art.

In den techno-futuristischen 1970er Jahren tauchen wir mit dem Berufstaucher Stan wortwörtlich in eine dunkle Unterwasserwelt ein.

Stan hat mit einem lebensverändernden Verlust zu kämpfen und zieht sich in die Tiefsee zurück, um dieses Erlebnis zu verarbeiten und vielleicht eine neue Zukunft anzustreben.

Dabei soll die Isolation unter Wasser eine Manifestation von Stans Gemütszustand darstellen, was sich in einer bedrückenden Atmosphäre für den Spieler oder die Spielerin niederschlägt.

Je weiter Stan sich in die Tiefe begibt, desto mehr seltsame Ereignisse in Bezug auf seine Vergangenheit widerfahren ihm.

Während man mit Stan auf Selbstfindungsexpedition ist, kann mithilfe des U-Bootes die Meereslandschaft erforscht werden. Neben der schönen Tierwelt gibt es noch Unterwasserhöhlen, Wracks und Unterwasserpflanzen zu entdecken.

Gleichzeitig folgt man aus Stans Sicht den Manifestationen seiner Erinnerungen, um hoffentlich einen Weg zurück an die Oberfläche zu finden.

Dafür muss Stan Materialien sammeln und Ausrüstungsgegenstände herstellen, die ihm bei dem Verarbeiten seiner traumatischen Erlebnisse und dem Überleben unter Wasser helfen können.

Der Reveal-Trailer verrät über die Veröffentlichung nur so viel: Geplant ist „Under The Waves“ für 2023 und es soll sowohl auf der letzten als auch der derzeitigen Generation von PlayStation und Xbox und zusätzlich für PC erscheinen.

