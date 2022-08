The Outlast Trials: Multiplayer-Titel bekommt bald eine Beta

Die gamescom bekam gestern Abend ihren offiziellen Startschuss mit der Opening Night Live, die auch dieses Jahr wieder von Goeff Keighley moderiert wurde. Wieder einmal gab es eine lange Reihe von spannenden neuen Spielen, die vorgestellt wurden und sicherlich jeden Gaming-Geschmack abdecken konnten. Für Horror-Fans gab es dabei den ein oder anderen Grund zum Feiern – ganz vorne mit dabei war The Outlast Trials, dem neuen Titel von Entwickler Red Barrels.

The Outlast Trials Beta angekündigt

Der Trailer zum neuesten „Outlast“-Titel zeigte bei der Opening Night Live nicht nur, was Spieler*innen schreckliches erwarten wird, sondern enthüllte auch, dass es vor dem offiziellen Release eine Beta geben wird – und das noch dieses Jahr.

Pünktlich zur Halloween-Zeit werden Fans das Spiel testen können. Genauer gesagt vom 28. Oktober 2022 bis zum 1. November 2022 bieten Red Barrels einen Vorgeschmack auf den Horror-Titel. Das Studio erklärte aber nicht, wie Interessierte an dem Test teilnehmen können. Bekannt ist aber jetzt schon, dass es sich dabei um eine geschlossene Beta handeln wird.

Allem Anschein nach wird die PC-Version des Tests auf Steam vertreten sein, über den Test der Konsolen-Version sind noch keine Informationen bekannt. Wir halten euch hier auf unserer Webseite auf dem Laufenden.

Worum geht es in The Outlast Trials?

Red Barrels kündigten den dritten Titel der Reihe schon 2019 an. Das ursprüngliche Outlast wurde erstmals 2013 für die PlayStation 4 veröffentlicht, Outlast 2 folgte ein paar Jahre später in 2017. Obwohl es sich hierbei um das dritte Spiel handelt, hat das Studio schon in der Vergangenheit klargestellt, dass es sich hierbei nicht um „Outlast 3“ handelt, da es kein direktes Sequel ist.

Die Haupthandlung des Spiels handelt während der Zeit des Kalten Krieges. Spieler*innen müssen darin versuchen, eine Reihe von brutalen und seltsamen Experimenten zu überleben, nachdem sie von einem mysteriösen Unternehmen namens Murkoff Corporation entführt wurden.

Es wird zum ersten Mal in der Spiele-Reihe ein Koop-Modus verfügbar sein. Bis zu vier Spieler*innen können im Multiplayer gemeinsam versuchen, dem Horror im Spiel zu entkommen. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer von der gamescom ansehen:

