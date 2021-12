Im Rahmen der Game Awards 2021 lässt „Star Wars“ endlich die Katze aus dem Sack: Ein neues Videospiel ist in Arbeit und trägt tatsächlich den bereits zuvor geleakten Titel Star Wars Eclipse.

Ein jetzt veröffentlichter erster Cinematic-Trailer stellt die neuen Abenteuer aus der Zeit der High Republic Ära vor – und das sieht sehr vielversprechend aus! Jedi-Ritter, Lichtschwertkämpfe, Raumschlachten sowie ein Setting mit Wüstenorten und vielen Aliens, Kreaturen und Droiden, und nicht zu vergessen ein Wiedersehen mit Jedi-Meister Yoda – also alles, was das Fan-Herz erfreut!

Erste Details zu Star Wars Eclipse

Das ist bisher bekannt: Das französische Entwicklerstudio Quantic Dream, die auch hinter Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human stehen, entwickelt mit Lucasfilm Games das neue Spiel „Star Wars Eclipse“.

Im umfangreichen „Star Wars“-Universum spielt die Handlung während der Ära der Hohen Republik. Dabei handelt es sich um einen Zeitraum, in dem die Jedi ihre Blütezeit erleben. Die Galaktische Republik befindet sich gewissermaßen auf dem Höhepunkt ihrer Macht und Ausbreitung. Zu diesem Zeitpunkt ist Meister Yoda bereits seit geraumer Zeit ein Großmeister des Jedi-Ordens. Als Gegenspieler werden die Nihils ins Franchise eingeführt. Weitere Details findet ihr hier.

Wiedersehen mit Jedi-Meister Yoda in Star Wars Eclipse © Star Wars/Quantic Dream

„Star Wars Eclipse“ soll dem Spieler eine komplexe Geschichte mit mehreren spielbaren Charakteren bieten, deren eigenen Ansichten und Moralvorstellungen sowie die Entscheidungen des Spielers großen Einfluss auf den Verlauf der Handlung haben sollen. Zudem sollen „keine zwei Spieldurchgänge gleich sein“, versprechen die Entwickler.

Disney und Lucasfilm haben der High Republic-Ära bereits diversen Romane und Comics gewidmet. Auch die für Disney Plus geplante „Star Wars“-Serie The Acolyte spielt zu diesem Zeitpunkt. „Star Wars Eclipse“ wird demnach das erste Videospiel in dieser Ära angesiedelt ist.

Star Wars: The High Republic – Alles, was du zum Start der neuen Reihe wissen musst!

Release auf Mulitplattformen geplant

Noch befindet sich das Projekt „Star Wars Eclipse“ in einer frühen Entwicklungsphase. Neben dem ersten Trailer ist sonst nicht viel über das neue Spiel bekannt.

Weder ein geplanter Releasetermin wurde im Rahmen der Kurzvorstellung preisgegeben, noch auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen soll. Denn im Gegensatz zu den anderen von Quantic Dream gestalteten Games wird „Star Wars Eclipse“ nicht exklusiv für die PlayStation erscheinen. Vielmehr ist ein Release auf Multiplattfomen geplant, also auch für die Next-Gen-Konsolen von Microsoft und den PC. Details zu dem Spiel gibt es aber noch nicht.

Das Setting von Star Wars Eclipse © Star Wars/Quantic Dream