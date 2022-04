PS5: Sony arbeitet wohl an einem PS3-Emulator, um Streaming zu umgehen

Letzte Woche hatte Sony bekannt gegeben, dass es eine Umstrukturierung bei PS Plus für die PS4 und PS5 geben wird. Mit dieser kommt PS Plus Premium dazu und lässt euch Retro-PlayStation-Games spielen. Aber es gibt ein Problem: Die PS3-Spiele laufen nur per Cloud-Streaming. Sony arbeitet aber laut Gerücht bereits an einer Lösung.

Können wir bald PS3-Spiele auf die PS5 herunterladen?

Die neuesten Gerüchte kommen über den Journalist Jeff Grubb von GamesBeat. Er hat nach der Ankündigung sich ein wenig bei seinen Quellen umgehört und dabei von sehr interessanten Plänen erfahren.

Emulator in Arbeit: Demnach soll die PS5 einen PS3–Emulator erhalten, um diese Spiele direkt „nativ“ abspielen zu können. Das heißt, dass ihr nicht mehr darauf angewiesen seid, Streaming für die PS3-Bibliothek zu verwenden.

Aber sehr wahrscheinlich wird es hier einige Einschränkungen geben. Ihr werdet nicht einfach eure alten Discs einlegen können und alles funktioniert. Wahrscheinlich wird es nur eine limitierte Anzahl an Spielen geben, die Sony zur Verfügung stellt und vorab mit dem Emulator getestet hat, damit wirklich alles funktioniert. Wie genau das ablaufen könnte, kann Grubb derzeit ebenfalls nicht sagen.

Langes Warten erforderlich: Auch wenn innerhalb von Sony diese Pläne existieren, ist wohl noch gar nicht sicher, wann der Emulator letztlich fertiggestellt ist. Jeff Grubb macht klar, dass es sehr lange dauern könnte. Wenn PS Plus Premium im Juni 2022 startet, wird es definitiv keinen Emulator geben. Ihr seid zum Start also auf die Streaming-Lösung angewiesen.

PS Plus und PS Now werden im Juni zu einem Service vereint. © SIE

Was ist das neue PS Plus? Sony hatte letzte Woche angekündigt, dass es sehr bald einen Zusammenschluss von PS Plus und PS Now geben wird. Dafür wird der Service dann weiter PS Plus heißen, aber in drei Stufen.

So gibt es ab dem Punkt PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium. Was die einzelnen Stufen kosten und beinhalten, fassen wir hier auf PlayCentral.de für euch zusammen:

