Star Wars-Fans können sich womöglich auf noch mehr neue „Star Wars“-Inhalte freuen, als sowieso schon angekündigt sind: Neuen Gerüchten zufolge kommt auch noch eine eigene animierte Serie auf uns zu, bei der Darth Maul im Mittelpunkt steht.

Darth Maul soll seine eigene Star Wars-Animationsserie bekommen

Star Wars und kein Ende: Gerade eben erst wurde ein neuer Trailer zur kommenden Star Wars-Serie The Book of Boba Fett veröffentlicht. Aber da kommen natürlich noch sehr viel mehr Projekte aus dem „Star Wars“-Universum auf uns zu. Mit Ahsoka und Rangers of the New Republic sind insgesamt drei Spinoffs zu The Mandalorian in der Mache, aber im Kino und an der Videospielfront gibt es ebenfalls bald noch mehr aus der „Star Wars“-Welt.

Kommt eine Darth Maul-Serie? Laut Gerüchten von Cinelinx soll zum Beispiel auch noch eine Serie rund um Darth Maul in der Mache sein. Genauere Details dazu bleiben leider unklar, allerdings ist definitiv von einer Animationsserie die Rede. Das würde bedeuten, dass wir es hier eher mit einer Serie im Stil von Star Wars Rebels, The Clone Wars oder The Bad Batch zu tun bekommen.

Zeitlich vor Solo: A Star Wars Story? Offenbar soll diese Serie über Darth Maul in der Zeit vor den Ereignissen des Kinofilms „Solo: A Star Wars Story“ angesiedelt sein. Dementsprechend könnte sich die neue Animationsserie vor allem um die Zeit drehen, als Darth Maul Crimson Dawn angeführt hat. Die könnten wiederum auch in „The Mandalorian“ wichtig werden.

Falls ihr euch jetzt fragt, was Crimson Dawn ist, seid ihr hier goldrichtig. Crimson Dawn stellt ein Verbrechersyndikat dar, das aktuell vor allem in den „Star Wars“-Comics wieder eine größere Rolle spielt. Aber auch in der Vergangenheit des Franchises kam die Organisation immer wieder vor. Alle Hintergrundinfos und Zusammenhänge findet ihr hier:

Wer ist Darth Maul überhaupt? Bei Darth Maul handelt es sich um den rot-schwarzen Fiesling, der ursprünglich vor allem in Episode 1 als Antagonist fungiert hat. Aber danach wurde die schillernde Figur wiederbelebt und hat allerlei aufregende Abenteuer hinter sich gebracht. Weniger Informationen gibt es dazu, wie Darth Maul Crimson Dawn aufgebaut hat und wie er an dessen Spitze regiert hat. Genau an diesen Punkten könnte die animierte Serie ansetzen.