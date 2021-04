Hello there! General Kenobi endlich als Actionfigur aus The Clone Wars

Disney und Hasbro haben eine große Überraschung für alle „Star Wars“-Fans enthüllt. Im Rahmen der „50th Anniversary Lucasfilm“-Feierlichkeit gibt es neue Actionfiguren zu der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars. Darunter befindet sich unter anderem Obi-Wan Kenobi in seiner Kampfrüstung als General Kenobi.

Es handelt sich hierbei um vier neue 6″-Actionfiguren aus der detailgetreuen „The Black Series“-Reihe, die sich allesamt an die beliebte Animationsserie anlehnen. Zu den Sammlerstücken zählen Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, der Klonpilot Hawk und der ARC Trooper Echo.

General Kenobi aus The Clone Wars & mehr Actionfiguren

Nachfolgend seht ihr die ersten Bilder zu der Neuankündigung. Die erste Figur zeigt den einen der bekanntesten Klonkrieger überhaupt: ARC Trooper Echo mit seinen blauen Akzenten, einem Gewehr und zwei Blaster-Pistolen. Der Helm lässt sich übrigens abnehmen:

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Der Klonkrieger Hawk bewies sein Geschick in der Schlacht von Christophis, in der Schlacht von Teth und weiteren Schlachten in den Klonkriegen an der Seite von General Kenobi und General Skywalker. Er kommt mit einem Blastergewehr daher:

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Anakin Skywalker, wie er in der Animationsserie „The Clone Wars“ aussieht, erscheint nun mit seiner notorischen Tracht, die ihn als Anhänger des Jedi-Ordens kennzeichnet. Der brillante Taktiker hat mit Obi-Wan Seite an Seite gekämpft und zusammen gelangen ihnen viele meisterhafte Schachzüge in den Klonkriegen. Er kommt mit einem Lichtschwert daher:

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Und die vierte Figur im Bunde ist Obi-Wan Kenobi. General Kenobi zur Zeit der Klonkriege zeichnet sich ähnlich wie General Skywalker durch eine Rüstung aus, die mehr Schutz bietet und sich von seiner traditionellen Jedi-Tracht unterscheidet. Auch er verfügt über ein Lichtschwert:

© Disney/Hasbro

© Disney/Hasbro

Zum Preis und der Verfügbarkeit ist bislang noch nichts bekannt. Die neuen Actionfiguren wurden nämlich gerade erst auf starwars.com vorgestellt. Wenn es hier ein Update gibt, erfahrt ihr es auf PlayCentral.de.

Wo kann ich Star Wars-Actionfiguren kaufen?

„Star Wars“-Actionfiguren wie die beliebte Reihe The Black Series sind in Deutschland bei Onlineshops wie Amazon, Actionfiguren24 oder Zavvi erhältlich. Vereinzelt tauchen die Produkte ebenso in Fachmärkten wie MediaMarkt auf. Je nach Beliebtheit sind diese jedoch immer nur begrenzt verfügbar.