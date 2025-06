Splatoon 3 Update am 12. Juni bringt neue Waffen und Urchin Underpass zurück

Für alle Splatoon-Fans gibt es aufregende Neuigkeiten: Ein umfangreiches Update für Splatoon 3 steht an. Am 12. Juni 2025 erscheint die Version 10.0.0, die sowohl neue als auch altbekannte Inhalte mit sich bringt. Die Spieler können sich auf insgesamt 30 zusätzliche Waffensets freuen, die von den Marken Barazushi und Emberz stammen. Diese Waffensets basieren auf bereits existierenden Modellen der Serie, werden jedoch mit neuen Designs sowie neuen Sub- und Spezialwaffen versehen.

Was bietet das Update für Splatoon 3?

Welche neuen Inhalte erwarten die Spieler? Neben den neuen Waffen könnt ihr euch auf die Rückkehr des beliebten Schauplatzes Urchin Underpass aus dem ursprünglichen Splatoon freuen. Dieser wird ab dieser Woche wieder in die Kartenrotation aufgenommen. Zusätzlich wird es neue Ingame-Abzeichen geben. Ein weiteres Highlight ist die Einführung eines neuen Statistikwertes namens „Serienwaffenstärke“ im Anarchie-Kampf. Dieser Wert verfolgt, wie effektiv ein Spieler mit einer bestimmten Waffe ist, um ihn mit anderen Spielern mit ähnlichen Fähigkeiten zusammenzubringen.

Die „Serienwaffenstärke“ basiert auf dem Verhältnis von Siegen zu Niederlagen und soll die Spieler motivieren, verschiedene Waffen auszuprobieren, ohne dadurch benachteiligt zu werden.

Verbesserungen für die Nintendo Switch 2

Welche Vorteile bringt die Nintendo Switch 2? Spieler auf der Nintendo Switch 2 dürfen sich auf exklusive Verbesserungen freuen. Insbesondere die Grafik und Performance sollen optimiert werden. Nintendo hat speziell für Splatsville und die Großen Festgelände Verbesserungen angekündigt. Doch keine Sorge, die Spielerbasis wird nicht gespalten: Spieler auf der aktuellen Switch und Switch 2 können weiterhin zusammen spielen.

Nintendo nutzt die Hardwareverbesserungen der Switch 2, um die Grafik zu polieren und die Leistung zu steigern. Auch neue Features wie GameShare sollen integriert werden, um den Spielern ein noch besseres Erlebnis zu bieten.

Ein Rückblick auf Splatoon und die Zukunft

Wie hat sich die Splatoon-Serie entwickelt? Der erste Teil der Splatoon-Serie wurde am 28. Mai 2015 für die Wii U veröffentlicht. Auch wenn Nintendo die heutigen Neuigkeiten nicht als Jubiläumsgeschenk bezeichnet, scheint es, als hätte das Unternehmen den Fans einiges zu bieten. Während wir noch keine Informationen zu Splatoon 4 haben, verspricht der große Patch für Splatoon 3 und die Aussicht auf ein Spin-off eine spannende Zukunft für die Serie.

Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler neue Splatfests ankündigen, damit die Spieler die neuen Inhalte voll auskosten können.

