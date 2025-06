Splatoon 3 Update 10.0.0: Alte Karte kehrt zurück, Waffen und Features neu balanciert

Splatoon 3 begeistert weiterhin die Gaming-Community mit kontinuierlichen Updates und neuen Inhalten. Mit der neuesten Aktualisierung auf Version 10.0.0 wird das Spiel nicht nur für die Nintendo Switch, sondern auch für die neue Nintendo Switch 2 optimiert. Diese beiden Plattformen profitieren von der Verbesserung der Grafikdarstellung und flüssigeren Animationen, insbesondere in den belebten Spielumgebungen wie Splatsville und Inkopolis.

Ein Highlight der Version 10.0.0 ist die Rückkehr des beliebten Levels Urchin Underpass aus dem ursprünglichen Splatoon-Spiel auf der Wii U. Dies wird sicher viele Veteranen der Serie erfreuen und neuen Spielern eine frische Bühne für spannende Gefechte bieten. Zusätzlich werden 30 neue Waffen aus der Splatlands Collection – darunter die Sets Barazushi und Emberz – dem Arsenal hinzugefügt.

Neue Features und Balance-Anpassungen

Welche neuen Inhalte bringt das Update für Splatoon 3? Neben den neuen Karten und Waffen sind auch wichtige Änderungen an den bestehenden Waffen vorgesehen. So wurde der Tintenverbrauch der Hauptwaffen S-BLAST ’92 und S-BLAST ’91 erhöht, um ein ausgeglicheneres Spielgefühl zu schaffen. Subwaffen wie der Toxische Nebel wurden ebenfalls angepasst, um den taktischen Einsatz zu fördern.

Besonders auffällig sind die Änderungen an den Spezialwaffen. Der Dreifach-Inkstreik und die Booyah-Bombe haben nun eine erhöhte Schadenswirkung gegen die Panzerung des Krabbentanks, was die taktische Tiefe der Gefechte erweitert. Gleichzeitig wurde die Haltbarkeit des Wellenbrechers erhöht, während der Krabbentank etwas abgeschwächt wurde, um Spielern mehr Chancen zur Gegenwehr zu bieten.

Neue Mechaniken und Community-Wettbewerb

Wie verändert das Update den Multiplayer-Modus? Ein spannendes neues Feature ist die Einführung der Serienwaffen-Funktion im Anarchie-Kampf (Serie) für Spieler ab Rang S. Diese Funktion bewertet die Waffenstärke individuell und sorgt für faire Matchups mit anderen Spielern ähnlicher Stärke. Dies ermutigt Spieler, verschiedene Waffen auszuprobieren und sich in den Ranglisten nach oben zu arbeiten.

Best Nine, eine neue Anzeige in SplatNet 3, zeigt die neun stärksten Waffen eines Spielers an. Diese Rangliste wird schnell zu einem beliebten Feature für alle, die sich mit anderen messen wollen. Zudem wurden die Rangpunkte im Anarchie-Kampf (Offen) deutlich erhöht, was ambitionierte Spieler motiviert, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Fehlerbehebungen und Optimierungen

Welche Probleme wurden im neuen Update gelöst? Neben den inhaltlichen Erweiterungen wurden auch zahlreiche Fehler behoben, die das Spielerlebnis beeinträchtigten. So wurde auf der Nintendo Switch 2 ein Problem behoben, bei dem Spieler in nicht eingefärbten Bereichen die Tintenrolle ausführen konnten. Auch wurden diverse Animationen und grafische Darstellungen optimiert, um die Spielperformance auf beiden Konsolen zu verbessern.

Ein weiteres Beispiel ist die Behebung eines Fehlers, bei dem das Zielkreuz während eines geladenen Schlages mit der Grizzco Splatana fälschlicherweise umschaltete. Solche Korrekturen tragen dazu bei, das Spielerlebnis reibungsloser und angenehmer zu gestalten.

Die Entwickler von Splatoon 3 bleiben auch nach diesem umfangreichen Update nicht untätig. Die nächste Aktualisierung wird sich weiterhin auf die Balance im Multiplayer-Modus konzentrieren, um ein faires und spannendes Spielerlebnis zu gewährleisten. Was hältst du von den neuen Inhalten und Änderungen im Spiel? Teile deine Meinung in den Kommentaren!