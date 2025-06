Wird Splatoon 4 für die Nintendo Switch 2 angekündigt – Fangemeinde spekuliert

Splatoon, eines der beliebtesten Nintendo-Franchises, feierte kürzlich sein 10-jähriges Jubiläum. Ursprünglich im Mai 2015 für die Wii U veröffentlicht, hat die Serie mit ihren einzigartigen Charaktern und Mechaniken eine treue Fangemeinde aufgebaut. Seitdem wurden zwei weitere Spiele auf der Nintendo Switch veröffentlicht, und die Fans sind natürlich gespannt darauf, was die Zukunft für diese Serie bereithält. Ein neues Spiel auf der kommenden Nintendo Switch 2 scheint nahezu sicher, aber offiziell wurde bisher nichts angekündigt.

Die Spekulationen der Fans wurden durch Nintendos soziale Medienaktivitäten angeheizt, die das Jubiläum der Serie mit einem neuen Kunstwerk feierten. Dieses zeigt viele ikonische Charaktere aus den drei Spielen, darunter beliebte Figuren wie Callie, Marie und Acht. Diese Jubiläumsveröffentlichung wird von dem fiktiven Squid Research Lab präsentiert, das in den Texten verspricht, die „Forschung an der Ökologie der Inklinge“ fortzusetzen. Einige Fans interpretieren dies als Hinweis darauf, dass die Entwicklung eines neuen Spiels bereits im Gange ist.

Wird Splatoon 4 auf der Nintendo Switch 2 erscheinen?

Warum ist die Nintendo Switch 2 für Splatoon-Fans so wichtig? Die Ankündigung der Nintendo Switch 2 ist von großem Interesse für Splatoon-Fans, da die Serie traditionell eng mit den Konsolenstarts von Nintendo verbunden ist. Splatoon 2 war eines der ersten Spiele, das im Sommer 2017 für die ursprüngliche Switch veröffentlicht wurde und half, das Interesse an der neuen Konsole zu wecken, besonders in Japan, wo das Franchise besonders beliebt ist.

Die Nintendo Switch 2, die am 5. Juni 2025 erscheinen soll, wird mit verbesserten technischen Spezifikationen aufwarten, darunter eine 1080p-Auflösung im Handheld-Modus und 4K bei 60 Bildern pro Sekunde im Dock-Modus. Diese Verbesserungen könnten für die Entwicklung von Splatoon 4 von entscheidender Bedeutung sein, um die grafischen und spielerischen Möglichkeiten des Spiels voll auszuschöpfen.

Die Zukunft von Splatoon

Wie könnte die Zukunft von Splatoon aussehen? Trotz des Mangels an offiziellen Ankündigungen ist es wahrscheinlich, dass Splatoon 4 irgendwann erscheinen wird. Die Serie hat über 30 Millionen Einheiten verkauft, und Nintendo wird sicherlich bestrebt sein, das Interesse an der Serie aufrechtzuerhalten, insbesondere da die neuen Inhaltsupdates für Splatoon 3 im letzten Jahr mit dem großen Festival Splatfest weitgehend zum Ende kamen.

Es ist denkbar, dass Nintendo Pläne für 2026 hat, um die Veröffentlichung von Splatoon 4 mit der neuen Konsole in Einklang zu bringen. Die Einführung neuer Spiele auf einer neuen Plattform könnte das Interesse erheblich steigern und den Verkaufszahlen der Switch 2 einen Schub verleihen.

Spekulationen und Erwartungshaltung

Was erwarten sich die Fans von der nächsten Ankündigung? In den kommenden Wochen könnte es neue Ankündigungen von Nintendo geben. Das Unternehmen wird beim diesjährigen Summer Game Fest vertreten sein, und Gerüchte deuten darauf hin, dass ein Nintendo Direct Livestream Anfang Juni 2025 stattfinden wird. Fans hoffen, dass Nintendo etwas für Splatoon-Anhänger zu verkünden hat, aber wir müssen abwarten und sehen, was passiert.

Was denkst du, werden wir bald eine Ankündigung zu Splatoon 4 sehen? Hast du die Serie von Anfang an verfolgt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!