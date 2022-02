Spielesause 2 mit Gronkh, Papaplatte & Trymacs für Herbst 2022 offiziell angekündigt

Zwar fand die bekannte Spielemesse gamescom im vergangenen Jahr aufgrund der weiter anhaltenden Corona-Pandemie lediglich in digitaler Form statt, für genügend Rahmenprogramm war aber dennoch gesorgt. So fand während der digitalen Messe das dreitägige Event namens Spielesause mit drei der größten deutschen Streamer Gronkh, Papaplatte und Trymacs statt.

Die verschiedenen Streaming-Sets befanden sich in einer Halle der koelnmesse mit über 12.000 Quadratmetern an Fläche. Für das Event wurden unter anderem ein leistungsstarkes Gaming-Setup, eine E-Sport-Arena, ein Basketball- sowie Fußballplatz und sogar eine TV-Küche aus dem Boden gestampft. Zu den verschiedenen Live-Acts gehörten Bands und Solokünstler in Form von Clueso, Majan und Tokio Hotel.

Spielesause 2 offiziell angekündigt

Geschäftsführer der Kölner Agentur 1UP Management Philip Schulte kündigte auf Twitter nun die zweite Ausgabe der Spieleshow offiziell an. Dieses Mal soll das Event allerdings nicht während der gamescom stattfinden, sondern vollständig auf eigenen Beinen stehen.

Im vergangenen Jahr war die Spielesause noch ein Zusammenschluss der gamescom mit 1UP Management, der Influencer-Agentur Newbase und dem Management von Trymacs. Das Ziel sei es gewesen die gamescom-Atmosphäre in heimische Wohnzimmer zu holen.

Als ungefährer Termin teilte Schulte in seinem Twitter-Beitrag lediglich Herbst 20220 mit.

Wo wird die Spielesause stattfinden? Ob die Spielesause 2 dennoch aus den Hallen der koelnmesse gestreamt wird, ist derzeit nicht bekannt. Sollte die 2. Ausgabe aber ähnlich groß und komplex ausfallen wie beim ersten Mal, ist davon auszugehen.

Wann findet die Spielesause 2 statt? Das Event wird im Herbst 2022 veranstaltet.

Uhrzeit : Eine genaue Uhrzeit, wann die Spielesause starten wird, ist bislang nicht bekannt.

Wo kann ich das Event verfolgen? Es ist davon auszugehen, dass sowohl Gronkh also auch Papaplatte und Trymacs die Spielesause 2 auf ihren eigenen Twitch-Kanälen streamen werden.

Was und wer wird zu sehen sein? Bislang ist unklar, in welchem Rahmen die Spielesause 2 stattfinden wird und mit welchem Programm Zuschauer*innen rechnen können. Wir gehen aber davon aus, dass wir eine recht buntes und spannendes Rahmenprogramm geboten wird.

Die Spielesause 2021 in Zahlen

Die Spielesause im Jahr 2021 kann durchaus als ein großer Erfolg der Veranstalter betrachtet werden. Zusammengefasst konnten über 41.208.408 Impressionen und 9.387.321 Live-Aufrufe erzielt werden. Im Durchschnitt schauten 70.891 Zuschauer*innen den Livestream. Im Peak waren es sogar insgesamt 114.559 Zuschauer*innen.

Dem gegenüber standen ein Team bestehend aus 150 Menschen, 12.000 Quadratmeter an Fläche mit 4.000 Quadratmetern für das Studio, 600 Scheinwerfer und 33 Live-Kameras.

Laut 1UP-Geschäftsführer John-Dustin Martin erreichte die Spielesause 2021 die „mit Abstand höchste Reichweite aller deutschsprachigen Live-Event zur gamescom.“

Wird die gamescom 2022 in diesem Jahr stattfinden?

Somit ist bereits klar, dass die Spielesause in die zweite Runde gehen wird. Aber wie steht es eigentlich um die Spielemesse gamescom? Bislang ist nicht offiziell bekannt gegeben worden, ob es in diesem Jahr eine physische Messe in der Rheinmetropole Köln geben wird oder die Veranstalter wie auch in den vergangenen zwei Jahren auf eine digitale Alternative setzen.

Zumindest bei der E3, die jährlich in Los Angeles veranstaltet wird, haben die Verantwortlichen ein physisches Event bereits ausgeschlossen. Ob die Messe für Video- und Computerspiele zumindest digital stattfinden wird, ist unklar.