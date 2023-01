GTA 6 Release: Wann erscheint der Open-World-Titel?

Wann wird GTA 6 veröffentlicht? Diese Frage beschäftigt bereits seit einigen Jahren unzählige Spieler und Spielerinnen. Schließlich handelt es sich bei dem aktuellen Ableger, GTA 5, um eines der erfolgreichsten Videospiele überhaupt. Der Multiplayer-Part GTA Online erhält bis heute von Entwickler Rockstar Games frische Updates mit neuen Inhalten.

Wann ist der Release von GTA 6?

Wann kommt GTA 6 endlich? Eines vorweg: Rockstar Games hat bis heute keine offiziellen Informationen zu einem neuen Ableger innerhalb der Grand Theft Auto-Reihe mit der Öffentlichkeit geteilt. Der Entwickler kündigte am 4. Februar 2022 auf Twitter lediglich an, „dass die Entwicklung für den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Serie in vollem Gange“ sei.

Weiterhin heißt es in dem Tweet, dass weitere Informationen enthüllt werden sollen, „sobald wir bereit sind“.

Was wissen wir bis jetzt zum Game?

Mit weiteren Infos zu GTA 6 hält sich Rockstar bislang bedeckt. Es gibt aber eine Fülle an Leaks und Gerüchten zu dem Open-World-Titel.

So geschah im September 2022 der „größte Leak in der Geschichte von Rockstar“, bei dem ein Nutzer in verschiedenen Foren Links zu 90 Clips aus einem Test-Build zu dem in der Entwicklung befindlichen Open-World-Titel teilte und Rockstar erpresste. So hieß es, dass der Hacker interne Dokumente wie Verträge und Rechnungen veröffentlichen würde, sollte der Entwickler keinen Kontakt mit ihm aufnehmen.

Könnte GTA 6 in Vice City spielen? © Rockstar Games

Welche Gerüchte gibt es über den Releasetermin von GTA 6?

Es gibt zahlreiche Gerüchte, die von einer Ankündigung des Releastermins in diesem Jahr ausgehen. Beispielsweise spekuliert der Brancheninsider Tom Henderson von Insider Gaming, dass 2023 wahrscheinlich das Jahr sein wird, in dem Rockstar GTA 6 enthüllt.

Zwar habe auch er keine konkreten Infos, wann oder wie diese Enthüllung stattfinden wird. Er sei aber „fest davon überzeugt, dass 2023 das Jahr der Ankündigung [von GTA 6]“ ist.

Als mögliches Zeitfenster für die Veröffentlichung des Spiels behauptet Henderson, wie bereits in früheren Artikeln, dass der Release von „GTA 6“ im Jahr 2024 oder 2025 stattfinden wird. Am wahrscheinlichsten ist für den Insider das Jahr 2025, da Rockstar sowohl GTA 5 als auch Red Dead Redemption 2 jeweils zwei Jahre vor ihrer Veröffentlichung ankündigte. Sollte „GTA 6“ also wirklich 2023 enthüllt werden, scheint eine Veröffentlichung im Jahr 2025, also zwei Jahre später, durchaus logisch.

Welche Plattformen werden GTA 6 unterstützen?

Es ist davon auszugehen, dass der Open-World-Titel für die Current-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X|S sowie den PC erscheinen wird. Unklar ist aber, ob womöglich eine Zeitexklusivität für eine der beiden Plattformen geplant ist. Zudem ist davon auszugehen, dass die PC-Version erst später erscheint. Offizielle Informationen gibt es diesbezüglich bislang aber nicht.

Eine Veröffentlichung für die Last-Gen-Konsolen halten wir zwar für unwahrscheinlich, allerdings wäre es für Rockstar sicherlich am lukrativsten, sollte der kommende Titel für möglichst viele Spieler*innen (also Plattformen) verfügbar sein. Schließlich ist auch ein „GTA 5“ (und „GTA Online“) für insgesamt drei Konsolengenerationen erschienen.

Was können wir von der Handlung und den Funktionen von GTA 6 erwarten?

Bislang gibt es nur Spekulationen rund um die Handlung von „GTA 6“. Unter dem Projektnamen „Project Americas“ haben sich zahlreiche Gerüchte gesammelt. Daraus geht hervor, dass Spieler*innen in dem Open-World-Titel als aufstrebender Drogenbaron namens Ricardo starten werden, „der seinen Karriereeinstieg als Kokainschmuggler zwischen Vice City und einer neuen Stadt in Südamerika vollzieht“.

Mit fortschreiten der Geschichte sollen die „hohen Tiere“ im Drogengeschäft kennengelernt werden. Nach und nach steigt der Spieler so die kriminelle Karriereleiter hinauf und somit dem Ziel näher, ein großer Drogenbaron zu werden.

Welche Rolle wird der Online-Modus von GTA 6 spielen?

Da „GTA Online“ noch heute sehr erfolgreich ist und durch neue Updates sowie Erweiterungen mit frischen Inhalten versorgt wird, dürfte Rockstar an einer Möglichkeit arbeiten, diesen Erfolg auf eine neue Stufe zu heben. Vor allem die Mikrotransaktionen im Spiel bescheren den Verantwortlichen auch heute, fast 10 Jahre nach Release, noch sehr lukrative Einnahmen.

Es stellt sich nur die Frage, ob ein „GTA 6“ den Online-Part direkt innehaben wird oder Rockstar wieder einen eigenständigen Multiplayer-Ableger auf Basis der Map des Singleplayers-Titels anstrebt.

Werden sich Grafik und Gameplay von GTA 6 im Vergleich zu früheren Teilen verändern?

Da es bis heute keine offiziellen Informationen oder Gameplay-Einblicke gibt, können wir die Frage aktuell nicht beantworten. Dennoch ist damit zu rechnen, dass Rockstar Games sowohl in Bezug auf die Grafik als auch das generelle Gameplay ein modernes Videospiel anbieten wird.

Sollten die aktuellen Konsolen die Grundlage für die Entwicklung von „GTA 6“ darstellen, würde den Entwicklern deutlich mehr Leistung für die Open World zur Verfügung stehen. Entsprechend könnten wir von einer modernen Grafikkulisse und flüssigen Animationen ausgehen.