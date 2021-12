Mit Spider-Man: No Way Home ist vergangene Woche der neueste Marvel Cinematic Universe-Film in unseren Kinos gestartet. Aufgrund der weiterhin schwierigen Situation dürften sich jedoch sicherlich einige Fans genau überlegen, ob sie wirklich den Gang ins Kino antreten oder ob sie besser auf den Streaming-Release warten sollten. Wir schauen nachfolgend, ab wann der Blockbuster im Stream verfügbar sein könnte.

Schwierige Lizenzlage erschwert genaue Vorhersage

Anders als die übrigen MCU-Filme, die dieses Jahr veröffentlicht wurden („Black Widow“, „Shang-Chi“, „Eternals“), handelt es sich beim neuesten Abenteuer der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft um keine reine Marvel Studios-Produktion. Da die Rechte am Netzschwinger und die mit ihm verbundenen Charaktere nach wie vor bei Sony liegen, lässt sich nicht genau vorhersagen, wann der Film bei einem VoD-Anbieter landen wird.

Hinzukommt, dass Sony Pictures erst dieses Jahr einen mehrjährigen neuen Deal mit Netflix abschloss, der dem Unternehmen die Rechte an der Streaming-Erstverwertung zusichert. Dies gilt allerdings erst für Filme, die Sony Pictures Entertainment zwischen 2022 und 2026 ins Kino bringt. Betroffen wären davon also unter anderem „Morbius“ und „Uncharted“ sowie „Bad Boys 4“. Dies ist jedoch nicht der einzige Streaming-Vertrag, den Sony in den vergangenen Monaten unterschrieben hat, denn ein weiteres Abkommen wurde mit Disney geschlossen.

Dieser Deal gewährt Disney sowohl die Streaming- als auch TV-Rechte an sämtlichen Marvel-Produktionen aus dem Sony Pictures-Archiv – sowohl Filme als auch Serien (via ComingSoon). Dies schließt natürlich auch „Spider-Man“-Werke mit ein. Der Haken an der Sache: Bisher gilt dieser Vertrag einzig und allein für die USA. Ob er zukünftig auf weitere Regionen, in denen Disney Plus verfügbar ist, ausgeweitet werden könnte, ist gegenwärtig noch unbekannt.

„Uncharted“ dürfte bei Netflix im Stream landen © Sony Pictures

Des Weiteren läuft in den USA gegenwärtig noch ein Exklusivdeal zwischen Sony Pictures und dem Sender Starz. Voraussichtlich wird der MCU-Blockbuster dort bereits ab Frühjahr 2022 verfügbar sein. Hierzulande ist Starz Channel über Amazon Prime Video empfangbar, allerdings ist noch unklar, ob ihr den Film über diese Option in Deutschland im Stream werdet sehen können. Eventuell steigt hierzulande auch Sky noch ins Rennen ein, die bekanntlich oftmals aktuelle Blockbuster kurz nach Kinostart im Pay-TV und über ihre App anbieten.

Ihr merkt also schon: Es ist gar nicht so einfach vorauszusagen, wann „Spider-Man: No Way Home“ in Deutschland bei einem Streaming-Anbieter landen könnte. Da sowohl Homecoming als auch Far From Home bereits bei Netflix verfügbar sind, dürfte das Unternehmen gute Karten haben, auch den Abschluss der Trilogie anbieten zu dürfen. Da das oftmals erst nach dem Blu-ray- und DVD-Release der Fall ist, müsst ihr euch eventuell bis Juli oder August 2022 gedulden. „Spider-Man: No Way Home“ erscheint am 29. Juni 2022 auf Disk im deutschen Handel.

Wann „Spider-Man: No Way Home“ im Stream erscheint, ist schwierig zu sagen © Sony Pictures/Marvel Studios/Disney

Etwas Hoffnung auf einen früheren Streaming-Release könnte derweil der zweite Marvel-Film sein, den Sony Pictures dieses Jahr ins Kino brachte, nämlich „Venom: Let There Be Carnage“. Dieser erscheint bereits nächste Woche, nur etwas mehr als zwei Monate nach seinem hiesigen Kinostart, auf Blu-ray und DVD. Entsprechend dürfte ein Streaming-Release eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein.

Es könnte also sein, dass „Spider-Man: No Way Home“ in der ersten Jahreshälfte 2022 im Stream verfügbar sein wird, vielleicht sogar noch vor der Disk-Veröffentlichung. Sobald ein genauer Termin offiziell bekannt gegeben wird, bringen wir euch natürlich schnellstmöglich auf den neuesten Stand.

„Spider-Man: No Way Home“ startete am 15. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.