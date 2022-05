Mit Sons of the Forest sollte eigentlich im Mai 2022 das Sequel zu The Forest erscheinen. Diesen Releasetermin konnten die Macher aber leider nicht einhalten. Erst vor wenigen Wochen wurde der Release überraschend verschoben. Ein neuer Releasezeitraum wird für Oktober 2022 angesetzt. Um aber alle Fans etwas aufzumuntern, wurde nun die offizielle Steam-Seite zum Spiel veröffentlicht.

Worum geht es in Sons of the Forest?

Viel ist über das Spiel noch nicht bekannt, vor allem weil Entwickler Endnight Games sehr sparsam mit neuen Informationen zum Spiel umgeht. Was allerdings sicher feststeht ist, dass es sich bei „Sons of the Forest“ um ein Sequel, also einen Nachfolger, zum ersten Teil handelt. Wie genau sich die Geschichte aufbaut wissen wir noch nicht.

Werden wir Timmy, den Sohn des Protagonisten aus Teil eins, wiedersehen oder wird eine Geschichte mit neuen Charakteren aufgebaut? Wir haben schon einige Theorien, was uns im zweiten Teil der Reihe erwarten könnte. Diese könnt ihr hier nachlesen.

Was findet ihr auf der Steam-Seite?

Um es gleich vorwegzunehmen: Wer viele neue Infos zum Spiel erwartet wird leider enttäuscht. Aber falls ihr ein paar Dinge verpasst habt, ist die Seite dennoch interessant. Neben einigen Screenshots findet ihr auch die bisher veröffentlichten Trailer wieder. Einige kurze Beschreibungen zum Spiel gibt es ebenfalls:

„Du wirst geschickt, um einen vermissten Milliardär auf einer abgelegenen Insel zu finden und findest dich in einer von Kannibalen verseuchten Höllenlandschaft wieder. Fertige, baue und kämpfe ums Überleben, allein oder mit Freunden, in diesem furchterregenden neuen Open-World-Survival-Horror-Simulator.“

So wird „Sons of the Forest“ in einem kurzen einleitenden Absatz vorgestellt. Es gibt einige Informationen zu den zentralen Mechaniken wie bauen, kämpfen und dem Koop-Gameplay. Diese erinnern stark an den ersten Teil, dem dieser hier vom Spielprinzip sehr ähneln wird. Doch auch auf der offiziellen Steam-Seite schweigt Endnight Games weiter zu genaueren Story-Inhalten.

Sons of the Forest verschoben, Mai 2022 fällt flach

