So besiegst du den Fourth Chorus in Hollow Knight – Tipps und Tricks

Der Kampf gegen den Fourth Chorus in Hollow Knight: Silksong ist eine echte Herausforderung, die dich dazu zwingt, all deine Fähigkeiten und Upgrades geschickt einzusetzen. Als einer der ersten Bosse im Spiel, der eine besondere Mechanik besitzt, erfordert es von dir mehr als nur einfache Kampftechniken, um ihn zu besiegen.

Der Fourth Chorus zwingt dich dazu, stets in Bewegung zu bleiben, da er die Plattformen, auf denen du stehst, kontinuierlich zerschmettert und dich in die Lava darunter fallen lässt. Ohne das Drifter’s Cloak-Upgrade wirst du Mühe haben, diesem Boss zu entkommen.

Strategien im Kampf

Wie überlebst du den Plattformangriff? Der Fourth Chorus hebt seine Hände, um Teile der Plattform zu zerstören. Hierbei ist es wichtig, dass du seine Bewegungen im Auge behältst, um rechtzeitig auszuweichen. Ein Sprung zur richtigen Zeit kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen.

Wie verhinderst du den Swipe-Angriff? Der Boss hält seine Hand zur Seite, bevor er versucht, dich von der Plattform zu wischen. Diesem Angriff kannst du durch einen einfachen Sprung ausweichen. Nutze das Drifter’s Cloak, um deine Flugzeit zu erhöhen und sicher zu landen.

Die Feuerball-Attacke

Wie gehst du mit den Feuerbällen um? Der Fourth Chorus schlägt auf die Decke, was dazu führt, dass feurige Steine herabregnen. Beobachte genau, wo sie fallen, und bewege dich strategisch, um ihnen zu entgehen.

Die Schlüsselstrategie besteht darin, den Boss zu betäuben, bevor er alle Plattformen zerstört. Dazu musst du aggressiv sein und kontinuierlich auf seinen Kopf springen und zuschlagen. Sobald er betäubt ist, regenerieren sich die Plattformen und du kannst ihm Schaden zufügen.

Der finale Schlag

Wie beendest du den Kampf? Nachdem du dem Fourth Chorus genug Schaden zugefügt hast, erscheinen zwei Windkolonnen auf beiden Seiten der Arena. Nutze dein Drifter’s Cloak, um nach oben zu schweben und die explosiven Felsen an der Decke zu treffen. Sobald beide Felsen aktiviert sind, fällt ein riesiger Stein von der Decke und zerquetscht den Fourth Chorus, was den Kampf beendet.

Dieser Bosskampf erfordert nicht nur schnelle Reflexe, sondern auch eine geschickte Nutzung deiner Upgrades und Fähigkeiten. Mit der richtigen Strategie und Timing kannst du den Fourth Chorus besiegen und deinen Weg im geheimnisvollen Land Pharloom fortsetzen.

Deine Meinung

Hast du den Fourth Chorus bereits besiegt? Welche Strategien hast du angewendet? Teile deine Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren!